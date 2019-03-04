【法甲】巴洛迪利投馬賽後表現大勇　高難度入球後自拍慶祝上載IG

巴洛迪利加盟馬賽後，在今輪法甲前，便在5場聯賽中攻入3球。今輪主場對聖伊天，「巴神」再有入球，慶祝時以自己的手機與一眾隊友自拍，並即時上載社交網站。

巴洛迪利在上半季效力雷恩時，盛傳與球隊主帥韋拉不咬弦，使「巴神」在雷恩的上陣時間並不多，同時顆粒無收，結果他在冬季轉會窗時如願離隊，轉投馬賽。甫加盟馬賽，巴洛迪利的狀態便相當不俗，在今仗前在5場聯賽中攻入3球，比效力雷恩時的表現大相逕庭。

巴洛迪利轉投馬賽後，表現與上半季效力雷恩時大相逕庭。（視覺中國）

巴洛迪利攻入為馬賽的第4個入球，風騷地與隊友自拍慶祝。（視覺中國）

巴洛迪利今仗繼續正仗披甲，在主場迎戰同樣位處前列的聖伊天。馬賽在上半場便拉開兩球優勢，巴洛迪利在上半場12分鐘便為球隊先拔頭籌，泰奧雲（Florian Thauvin）開出角球，「巴神」在小禁區射入高難度的斜身窩利，攻入他在馬賽的4個入球。

巴洛迪利在入球慶祝時亦搞搞新意思，走向底線後的攝影師，接過他自己的電話，隨即與一眾隊友自拍慶祝，並即時上載至個人的Instagram Story，其後亦上載到個人Instagram。

Mario Balotelli scored this beauty then posted a Iive celebration on Instagram pic.twitter.com/3Zw6vKx9c8 — Michael Oti Adjei (@OtiAdjei) March 3, 2019

早前助攻的泰奧雲，在9分鐘後主射12碼，一射中鵠，在21分鐘助球隊鎖定兩球的勝局。兩軍在下半場亦未有再添紀錄，結果馬賽主場兩球淨勝聖伊天，並以1分之差超越對手，以44分暫列第4位；聖伊天則以43分緊隨其後。

泰奧雲除了助攻予巴洛迪利外，他亦有一球12碼進帳。（視覺中國）

不過，巴洛迪利並非首位足球員在入球後，使用手機自拍慶祝。早在2015年，羅馬的名宿托迪（Francesco Totti）在「首都打吡」中入球後，與一眾羅馬球迷自拍慶祝。