【足球】路維改革德國隊　梅拿不再被徵召感憤怒　拍短片反擊路維

德國隊主帥路維在早前決定換血，並公布將不再徵召曉姆斯﹑謝路美保定及湯馬士梅拿這3個拜仁球員。不過，梅拿對路維的決定大感不滿，更在個人Instagram中上載短片反擊，指對路維的決定感困惑與憤怒。

德國隊在去年的俄羅斯世界盃中分組賽出局，令不少球迷「大跌眼鏡」。德國隊主帥路維在世界盃失利後，決心改朝換代，親自通知3個現時效力拜仁慕尼黑的資深國腳，表示往後將不會徵召他們三人。

謝保美保定其後在社交網站上回應，指尊重路維的決定，並支持球隊換血，希望德國隊有更好的未來；另一位當事人曉姆斯至今仍然未有回應。

梅拿與保定一同被路維棄用，但二人的反應則大相逕庭。（Getty Images）

湯馬士梅拿對路維的決定大表憤怒，更在個人Instagram中拍片反擊。（Getty Images）

湯馬士梅拿的反應則大相逕庭，他在個人Instagram上載一條近2分鐘的短片，表達他的憤怒：「當我繼續反覆思量後，我便感到更加憤怒。路維的突然決定使我感到相當困惑，我深明他要作一些對國家隊有利的決定，但我們三人仍然在最高水平的賽事中作賽，我並不明白為何他會作出此決定。另外，德國足總的聲明是預先準備的，我覺得並無半點體諒。」

在 Instagram 查看這則貼文 Thomas Müller Thomas Müller（@esmuellert）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 6 日 上午 9:31 張貼

湯馬士梅拿對路維的決定感困惑，並不理解為何作這決定。（Getty Images）

現年29歲的湯馬士梅拿，至今累積為德國上陣100場，亦是德國國家隊的「三朝元老」，曾經代表德國出戰2010﹑2014及2018年的世界盃，亦助德國隊在2014年奪冠，並曾在2010年勇奪世界盃的金靴獎。不過，梅拿今季在拜仁的表現一般，在德甲只交出5個入球及6個助攻。