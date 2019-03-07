【歐聯】波圖加時獲12碼挫羅馬晉級　事隔4季再躋8強

波圖在歐聯16強首回合作客以1：2不敵羅馬，次回合回到主場作戰，需戰至加時才能分出勝負。羅馬後防在加時下半場拉跌對手，球證翻查VAR後決定判罰12碼，結果波圖憑該入球，在主場以3：1力克羅馬，總比數以4：3晉級8強。

波圖在首回合有前鋒阿祖安盧比斯（Adrian Lopez）攻入作客入球，惟以1：2不敵對手，該支葡萄牙老牌球會次回合重返主場，當然希望及早收復失地，在26分鐘收到成效。波圖在左路一次攻勢，哥朗拿（Jesus Corona）左路突破殺入禁區後，傳給後上的馬利加（Moussa Marega）橫傳，越過門將後由泰昆奴索亞雷斯在門前輕鬆射入空門，領先1：0。

波圖擊敗羅馬後，事隔4個球季再度躋身歐聯8強階段。（路透社）

索亞雷斯在上半場近射空門得手，在26分鐘先開紀錄。（路透社）

不過，波圖的領先優勢未能維持至下半場，主隊的艾達米列達奧（Eder Militão）在禁區內踢跌柏洛迪（Diego Perotti），球證直指12碼點，迪羅斯騙過卡斯拿斯主射中鵠，在上半場35分鐘追成平手。

羅馬隊長迪羅斯射入12碼，在上半場35分鐘扳成平手。（路透社）

波圖及後的冷箭及近門頭槌亦未能射破羅馬後防，在下半場7分鐘，主隊把握機會再度超前，哥朗拿左路傳中，馬利加在羅馬球員後方的「盲眼位」入楔，近門掃把腳一射得手，助主隊再取領先。

波圖及羅馬今仗合共交出46次攻門，主隊更佔其中的31次，但在餘下的法定時間皆未有增添紀錄，總比數打成3：3平手需要進入加時分勝負。

早前助攻造就隊友的馬利加，門前撞射入網，在下半場7分鐘再度超前對手。（路透社）

戰至加時下半場，羅馬的費奧倫斯（Alessandro Florenzi）在禁區內拉跌入楔的費蘭度安達迪，球證在翻查VAR後吹罰12碼，阿歷士迪尼斯（Alex Telles）操刀，門將捉錯路之下，波圖在完場前3分鐘拉開至3：1，結果憑該入球淘汰羅馬，繼2014/15球季後再度躋身歐聯8強。

迪尼斯在加時下半場主射12碼得手，助球隊奠定勝局。（路透社）