【羽毛球．全英賽】伍家朗張雁宜攜手晉級　林丹諶龍首圈止步

今年的全英羽毛球公開賽於英國伯明翰舉行，亦有不少港將參賽，其中男單的伍家朗及女單的張雁宜分別淘汰對手晉級。不過，兩位中國男單名將林丹及諶龍，一同在首圈止步。

現時世界排名15位的伍家朗（Angus），在全英賽首圈硬撼8號種子印尼的真庭（Anthony Sinisuka Ginting），二人在過往曾7次交手，伍家朗往績上稍稍佔優，勝出其中4次。

Angus在首局一直領先，即使真庭一度反超前，但他亦能保住勝局，以21：18先取一局。雖然被真庭以21：13扳成平手，但伍家朗未有受影響，在最後一局以21：11大破對手，晉級次圈，將與印度的柏尼夫（Sai Praneeth）碰頭。

伍家朗與真庭力戰3局，以2：1擊敗對手晉級。（資料圖片）

現年25歲的張雁宜，在女單首圈與俄羅斯球手古絲卡雅（Evgeniya KOSETSKAYA）對壘，張雁宜在今仗未有遇上太大阻力，僅消半小時，便輕鬆以直落兩局21：15及21：9擊敗該名俄羅斯球手，下一圈將鬥韓國的成池鉉。

另一位女單港將葉姵延則以20：22及14：21不敵丹麥的比列治菲特（Mia Blichfeldt），無緣晉級。

葉姵延直落兩局不敵丹麥球手，首圈出局（資料圖片）

張雁宜僅消半小時，輕取俄羅斯球手，躋身次圈。（資料圖片）

另外，中國兩位男單好手，4號種子諶龍及名將林丹同樣在首圈出局。諶龍與丹麥的謝基（Rasmus Gemke）交手，結果以15：21及17：21直落兩局告負，今年首次「一輪遊」。「超級丹」林丹在首圈迎戰比他年輕13歲的日本球手常山幹太，林丹首局以21：19先拔頭籌，但其後被常山幹太以21：14及21：7，連取兩局反勝出線。

林丹反勝為敗予日本常山幹太，全英賽首圈出局。（視覺中國）

諶龍亦難逃首圈出局的命運，直落兩局不敵丹麥的謝基。（視覺中國）

「超級丹」在賽後沒有為落敗找藉口，直言在最後兩局未能跟隨比賽節奏致敗，「我在首局還可跟得上，但及後時間希望放鬆一點，為後段賽事稍稍留力，被對手追上時，便未能再拾回比賽節奏，所以今仗的連貫性做得一般。」