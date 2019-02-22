【歐霸】阿仙奴16強惡鬥雷恩　車路士遠征基輔　西維爾抽上籤

歐霸盃於周五 （22日）進行16強抽籤，曾五奪歐霸的西維爾，於16強遇上捷克球隊布拉格斯拉維亞，料可順利過關；至於英超「倫敦雙雄」阿仙奴和車路士，則分別遇上法甲球隊雷恩和烏克蘭球隊基輔戴拿模。

歐洲足協請來曾經3度奪得歐霸盃的前華倫世亞及西維爾門將柏立（Andrés Palop）為16強抽籤，他曾於2006和20007連續兩年為「歐霸之王」西維爾奪得歐霸盃，結果他為前球會抽中一支不俗的籤，遇上捷克球隊布拉格斯拉維亞。

阿仙奴在歐霸16強賽事遇上現時在法甲排第11位的雷恩。（Getty Images）

阿仙奴自2000年後再戰歐霸，於歐霸16強抽籤抽中現時在法甲排第11位的雷恩，爭奪8強席位。值得一提是現年36歲的阿仙奴門將施治，在20歲時曾效力過雷恩兩年，雷恩可謂他在西歐的上位之地。施治為雷恩上陣78場，在2004年被英超豪門車路士挖角，於倫敦展開他的偉大的守門員事業至今。

施治將隨阿仙奴回到20歲時的成名之地雷恩。（Getty Images)

說回阿仙奴，該隊上季聯賽前4不入，打破自2000至01年球季起連續殺入歐聯分組賽的招牌，領隊雲格宣布離隊。新帥艾馬利走馬上任後，為球隊注入活力，在歐霸E組6戰未嘗一敗；晉級32強後，雖然首回會作客白羅斯巴迪先落後0：1；不過次回合回師倫敦主將3球輕取對手，成功晉級16強。

「歐霸之王」西維爾將面對捷克球隊布拉格斯拉維亞。（Getty Images）

車路士今季同樣換帥，沙利代替干地，將球隊由以守為先改造成勇於搶攻的球隊，貫徹「沙利足球」的風格，可惜在聯賽愈踢愈沉，最近更以0：6不敵榜首曼城。不過車路士在歐霸盃表現仍算理想，就算多次以副選小將出戰踢來均毫不遜色，在分組賽不敗出線後，32強兩回合計更以5：1總比數淘汰瑞超球隊馬模，晉級後遇上基輔戴拿模，球隊仍希望延續歐霸之旅，重溫當年捧盃美夢之餘，更可藉此取得來季歐聯入場券。

車路士歐霸8強將惡鬥基輔戴拿模。（Getty Images）

在歐聯分組賽出局的國際米蘭及拿玻里，轉戰歐霸後成功挺進16強，分別抽中法蘭克福和薩爾斯堡，相信有一番龍爭虎鬥。

歐霸盃16強將於3月7日展開首回合賽事，次回合於3月14日上演。

歐霸盃16強周五進行了抽籤。（UEFA.com圖片）