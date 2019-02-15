【歐霸】拿卡錫迪「食詐糊」兼領紅　阿仙奴作客爆冷一球不敵巴迪

阿仙奴遠赴白羅斯出戰歐霸32強首回合，與久疏戰陣兩個月的巴迪碰頭，奧斯爾及艾朗藍斯等球員亦未有隨隊作客。兵工廠今仗控制戰局惟全場未能攻破主隊的大門，反被巴迪在臨完上半場前頭槌得手落後，結果爆冷一球不敵對手，在白羅斯失利而回，前鋒拿卡錫迪更領紅收場。

阿仙奴的奧斯爾﹑艾朗藍斯及柏柏斯達夫普路斯等主力今仗均未被列入大軍名單，主帥艾馬利指以上幾位球員的狀態不足以應付賽事，所以並未有隨隊。艾馬利今仗與上仗聯賽戰哈特斯菲派出相同的進攻組合，以拿卡錫迪﹑米希達利恩及伊禾比攻堅，與由前兵工廠球員希比領軍的巴迪交手。

巴迪的達根憑一次死球入波，並力保勝果至完場，擊敗兵工廠。（路透社）

阿仙奴今仗全場控制戰局，全場控球率高達77%，亦製造16次攻門，惟皆未能攻破主隊的大門。阿仙奴上半場先後有拿卡錫迪的近門頭槌越楣而去，哥拉辛拿斯的窄角度勁射出界；巴迪箭頭尼曼查米歷（Nemanja Milic）亦有多次機會，但同樣未能把握。不過，巴迪在上半場末段右路一次死球傳中，達根（Stanislav Dragun）跳頂破網，半場休息前先拔頭籌。

拿卡錫迪今仗近門球槌失機及「食詐糊」，比賽末段更被罰離場，禍不單行。（路透社）

阿仙奴在下半場傾力反撲，其中拿卡錫迪於下半場10分鐘，接應哥拉辛拿斯的傳中球撞射入網，但越位在先被判無效。其後，艾馬利換入奧巴美揚及新兵丹尼斯蘇亞雷斯增強攻力，依然無功而還。拿卡錫迪更在85分鐘與對手在中圈附近激烈爭持，被抱緊的他以手肘故意擊中對方，隨即被球證出示紅牌驅逐離場。結果，阿仙奴首回合爆冷一球不敵巴迪。

拿卡錫迪以手肘打中對手後，隨即被球證以紅牌驅逐離場。（路透社）

雖然賽果未盡人意，但主帥艾馬利仍滿意球隊表現，並深信球隊在下回合重返主場，結果將有所不同：「我們起用與對哈特斯菲大致相同的陣容出戰，球員們亦交出不俗的表現，我認為球隊發揮更佳，亦值得取勝，但可惜對手表現十分強頑。今仗只是首回合賽事，次回合返回阿聯酋航空球場，有主場球迷的支持，球員將更有推動力，我相信球隊將反勝晉級。」

阿仙奴主帥艾馬利指球隊發揮與上仗相近，可惜結果卻大相逕庭。（路透社）

另外，上仗慘吞6蛋的車路士作客鬥瑞典的馬模，憑巴克利及基奧特於上﹑下半場各入一球，以2：1勝出。

上仗慘敗的車路士，以基奧特及巴克利的入球，作客力克馬模，一吐烏氣。（路透社）

歐霸32強首回合其餘矚目賽果（按圖放大）

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