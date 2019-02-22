【歐霸】阿仙奴兩中堅角球建功主場報捷　哥斯尼因傷退下火線

阿仙奴在歐霸32強首回合爆冷作客一球不敵巴迪，次回合返回酋長球場出戰，巴迪在比賽初段「擺烏龍」扳平，其後再由兩名中堅於角球攻勢中建功，兩回合計以3︰1擊敗巴迪晉級。 不過，兵工廠主帥艾馬利在比賽途中換出後防大將哥斯尼，他指此舉是為了避免哥斯尼的傷勢加劇。

阿仙奴上回合作客白羅斯，全場佔盡優勢，但多次攻勢皆未能轉化成入球，結果一球僅敗於巴迪腳下。主帥艾馬利在該仗賽後表示，有信心於次回合收復失地。上仗未有隨隊赴白羅斯的中場奧斯爾，今仗終於復任正選，並踢足90分鐘，而箭頭奧巴美揚則取代被罰停賽的拿卡錫迪披甲。

阿仙奴在歐洲賽自2010年後，首次於首回合失利後反勝。（路透社）

奧斯爾今仗終於再度正選上陣，並踢足90分鐘。（路透社）

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阿仙奴在開賽僅4分鐘便取得入球扳平，奧巴美揚右路落底傳中，巴迪後防希望解圍，但不慎踢入自己龍門，兵工廠在4分鐘便以烏龍球追平。巴迪其後亦有機會扳和，幸列治史迪拿勇救空門，力保不失。格列沙加今仗表現突出，曾經禁區外勁射但未能射破對方大門，但他在38分鐘開出角球，梅斯達菲衝前跳頂入網，為阿仙奴於總比數反超前。

梅斯達菲接應格列沙加的角球頭槌入網，在上半場末段領先至兩球。（路透社）

歐霸32強部份賽果（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

阿仙奴今仗在控球率及攻門數字亦遠勝造訪的巴迪，全場接近7成的控球率，以及多達22次的攻門，使巴迪的後防疲於奔命。阿仙奴在下半場15分鐘，同樣由格列沙加開出角球，巴迪門將判斷錯誤，出迎打手槌不果，在後柱的柏柏斯達夫普路斯力壓對手頭槌破網，為球隊鎖定3球的勝局，在主場反勝巴迪躋身16強。今仗反勝晉級同樣是阿仙奴在歐洲賽，自2010年後首次在首回合落後情況下，後來居上反勝晉級。

後備上陣的柏柏斯達夫普路斯再度角球建功，同樣由格列沙加開出角球。（路透社）

今仗擔任正選的哥斯尼，夥拍梅斯達菲扼守中路，可惜該名法國守將於56分鐘被調離場，由柏柏斯達夫普路斯入替。主帥艾馬利賽後表示，哥斯尼的傷勢並不嚴重，並指換出是防患未然，「哥斯尼的傷勢並不太嚴重，相信是肌肉的問題，他在場上略見難色，為了防範他的傷勢加劇，所以把他調換離場，我們在周五（22日）應有更詳細的資訊。」今場有進帳的梅斯達菲亦表示，他相信哥斯尼的傷患並不嚴重，因該名法國中堅步出球場時，亦面露笑容。

哥斯尼在56分鐘退下火線，由柏柏斯達夫普路斯入替。（路透社）

艾馬利為免哥斯尼的傷勢加劇，所以在下半場將他調離場。（路透社）

另外，曾經於阿仙奴效力3個球季的白羅斯中場希比，在2010/11球季離開英超後，事隔多年再度重臨英格蘭，更返回舊東家主場作客。希比在下半場13分鐘入替，獲阿仙奴球迷鼓掌致意。雖然未能助巴迪晉級，他對重返酋長球場感到高興。希比在賽後亦特意錄短片，透過阿仙奴的官方Twitter向球迷致謝，「再度重返酋長球場作賽，感覺不可思議，十分感激一眾球迷的熱情支持，我並不會忘記這一刻，阿仙奴永遠長存在我心中，祝好運，再見。」

“This is unbelievable… thank you very much for the support. I’ll never forget this - Arsenal is always in my heart!” 😍



❤️ Alex Hleb pic.twitter.com/qqspq32uNx — Arsenal FC (@Arsenal) February 21, 2019

曾效力阿仙奴的希比，今仗後備入替，再度於阿仙奴的主場獻技。（路透社）

今輪英超直播賽程（按圖放大）