【西甲】前皇馬主席爆料　施丹謝絕重返　摩連奴機會頗大

施丹去年夏天，以自己教下去會讓皇家馬德里走進樽頸為由，辭去「銀河艦隊」教頭一職，震驚球壇。 皇馬在「後施丹、C朗年代」戰績不濟，早前更在歐聯恥辱性地於主場，以1：4不敵阿積士，兩回合以3：5出局。 盧柏迪古、蘇拿利都未能延續皇馬的強勢，眼見江河日下，皇馬欲與施丹再續前緣，得到法國球王一句「Not now」作答案。

施丹離任後，皇馬找來時任西班牙國家隊教練盧柏迪古接任，但戰績太差令他極速被炒，由舊將蘇拿利頂替。不過，蘇拿利帶領的皇馬表現仍是一般，4日內兩度被死敵巴塞隆拿擊敗，在歐聯16強首回合贏2：1的情況下，回到班拿貝竟以1：4大敗出局，四連霸夢碎，蘇拿利亦幾可肯定不會「坐正」。

皇馬緣盡歐聯，四連霸夢碎。（Getty Images）

施丹曾帶領皇馬連續3季奪得歐聯冠軍，完成前無古人的壯舉。（Getty Images）

2009年卸任皇馬主席的卡達朗，近日接受《BBC》訪問時表示，現任主席佩雷斯最近曾聯絡施丹，希望該名法國一代名將可以回巢。他說：「我知道佩雷斯找過施丹，而他的回應是『not now』。」暫時不會考慮回巢，代表未來仍有機會，卡達朗更指這個「未來」也許不遠：「他給了球會6月回歸的可能性。」

施丹去年夏天離開皇馬。（Getty Images）

「摩連奴是首選」

施丹重返皇馬似是眾望所歸，但卡達朗明言：「在佩雷斯心目中，摩連奴永遠、永遠、永遠是首選。」究竟是摩連奴還是施丹？卡達朗指皇馬現時內部十分混亂，又指責始作俑者正是佩雷斯：「大家都在討論是由施丹還是摩連奴帶隊，二人是完全不一樣的教練，足球理念亦完全不同。這（內部混亂）正是因為我們那搖擺不定又奇怪的主席所致。」

前皇馬主席指施丹回絕前東家再掌帥印的邀請。（Getty Images）

「現時是有『立即請摩連奴』這選擇，但對我而言是沒意思的。」卡達朗續道：「球季到了這時候做什麼也是錯，我認為他們會等到季尾再請人，但3個月是段很長的時間，還要忍受傳媒的批評及球迷的怒火。」去年底奪得世冠盃冠軍的皇馬，西甲26輪過後落後巴塞隆拿12分，外界都普遍認為皇馬只剩下數字上的希望。《馬卡報》認為潛在主帥人選還有普捷天奴、高普及艾歷尼。

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