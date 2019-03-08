【羽毛球．全英賽】伍家朗35分鐘速勝　張雁宜力戰負成池鉉

全英羽毛球公開賽，香港球手伍家朗打入男單8強，將鬥印尼名將蘇加托（Tommy Sugiarto）。至於女單張雁宜及混雙吳詠瑢/張德正俱出局。

現時世界排名15的伍家朗首圈力戰3局戰勝印尼小將真庭（Anthony Sinisuka Ginting），次圈面對印度的柏尼夫（B. Sai Praneeth），他首局以較大差距21︰12拿下，次局爭持較緊湊，仍以21︰17贏局數2︰0，過程只花35分鐘。

創下個人於全英賽的最佳成績的家朗，將與印尼名將蘇加托（Tommy Sugiarto）爭入4強。上線另一4強席位是桃田賢斗與施里簡夫之爭。下線方面，安賽龍（艾薩臣）以21︰19及21︰16勝中國的陸光祖，將與佐真遜上演丹麥打吡，另一4強席位由衛冕的石宇奇鬥日本的常山幹太。

伍家朗歷來對蘇加托2勝4負。（資料圖片）

女單方面，港將張雁宜面對韓國名將成池鉉，首局以大比數失利後，次局打出氣勢以21︰18扳平。戰至決勝局張雁宜曾領前，但局尾手緊以18︰21。至於中華台北名將戴資穎開段連番失利，仍以21︰15及21︰15勝美國的張蓓雯，8強對妮禾爾。香港混雙組合吳詠瑢/張德正同日負中國的王懿律/黃東萍，次圈止步。

張雁宜發揮拚勁，與成池鉉鬥足3局。（資料圖片）