【D1田徑】陳佩琦告別戰兩度失金　「如回到最初的起點」

個人項目兩度屈居銀牌，是德望飛人陳珮琦最後一屆學界田徑的回憶，縱然留有遺憾，但小妮子賽後依然笑面迎人。

2017年於學界個人包攬3面金牌，陳佩琦去年更由學界跑入亞運，這位德望飛人是學校的標誌，說起百米飛人大戰，焦點總是落在這位女將身上，不過今日（8日）她卻連失兩金，繼200米屈居亞軍後，100米再以0.08秒之差，不敵女拔的梁詠曦，未能衛冕。

D1田徑：陳佩琦不敵梁詠曦，在100米屈居亞軍。（袁志浩攝）

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再奪兩銀如回到起點

「唉...哈哈！」賽後的陳佩琦依然掛上笑容，言談間仍輕微露出可惜之情，「有點似回到起點一樣，我第一次參加學界的那一年，成績同樣是兩面銀牌，那時開始就定了要奪金的目標，現在就像是首尾呼應，真的很深刻，遺憾的結局可能會更好。」

為應付文憑試，陳佩琦無論狀態及練習量都比不上梁詠曦，即使早段領先，但最後10米遭對方趕上，她坦言最後階段有點「拉車」，「本身抱着享受的心態去跑，但上場後發現，原來也很想贏。以為自己即使訓練少了，仍可應付學界，起步其實已達到賽前部署，但到尾段力量不足，加上對手這段時間準備亞少，狀態較好，這只是反映練習真的很重要！」

D1田徑：陳佩琦失金，賽後仍然笑面迎人。（袁志浩攝）

學界贏盡所有 留憾只因令隊友失望

紀錄冊上早已印了陳珮琦的名字，這位女將亦曾贏盡學界金牌，夢，早已圓滿，這次陳佩琦對勝負未有過份執着，「這個比賽陪伴了自己6年，要感受的都感受過，去年在甲組又刷新了紀錄，今年可以不用太搏，個人層面可說是無憾了，起碼現在甲組紀錄未被人破，哈哈！」

D1田徑：陳佩琦坦言令家人、同學和隊友失望感到遺憾，但她鬥志不減，承諾未來一定雙倍奉還。（袁志浩攝）

不過於她心中最過意不去的，或者是一班站在背後默默支持自己的家人，以及於觀眾席上無間斷打氣的同學與隊友，「我在此經歷了很多，感謝每位對手，及陪伴我成長的人，我不介意自己未能取得兩金，只是大家都對我很有信心，這次令大家失望，我承諾未來一定兩倍奉還！」世上沒有不留憾的人生，只視乎你如何看待。