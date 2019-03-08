【意甲】羅馬歐聯出局炒迪法蘭斯高　盛傳雲尼亞里接任

在周三歐聯16強遭淘汰的意甲勁旅羅馬，宣布解僱教練迪法蘭斯高，有傳雲尼亞里接掌帥印。

羅馬日前在歐聯16強次回合，加時作客以1：3不敵波圖，總比數輸3：4出局。他們在當地時間昨日（3月7日）發表聲明，宣布教練迪法蘭斯高（Eusebio Di Francesco）即時離開球隊。羅馬表示：「球會多謝迪法蘭斯高一直以來在羅馬的付出，祝願他有光輝的前景。」球會主席柏洛達（Jim Pallotta）也答謝迪法蘭斯高：「自從他回歸球會，迪法蘭斯高都十分專業，總把球會的利益放在自己之上。」

AS Roma can confirm head coach Eusebio Di Francesco has left the club with immediate effect.



The club would like to thank Eusebio for his work during his time at #ASRoma and wish him success in the future.



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羅馬在歐聯16強首回合贏波，但次回合落敗，最終出局。（Getty Images/資料圖片）

49歲的迪法蘭斯高在17/18球季接掌羅馬，代表作是去屆歐聯8強，首回合落後巴塞隆拿1：4，但次回合大勝3：0，靠作客入球優惠打入4強，創球隊自1984年後的最佳歐聯成績；而上季聯賽則得到季軍。

迪法蘭斯高球員時代在1997至2001年間效力羅馬，司職中場，與托迪及巴迪斯圖達等合力贏得00/01球季意甲錦標。

迪法蘭斯高執教不足兩個球季後被炒。（Getty Images/資料圖片）

雖然羅馬未有立刻公布接替人選，但英國及意大利傳媒廣泛報道，指雲尼亞里將接掌帥印。67歲的雲尼亞里有豐富執教經驗，更曾經執教羅馬。他去年底到英超的富咸「救火」，但未能力挽狂瀾，執教3個月後球隊成績仍然不振，故於上月底被炒。有傳雲尼亞里周五由倫敦前赴羅馬，準備任教羅馬至季尾。此外，羅馬的技術總監蒙治（Monchi）亦有傳今天離任，盛傳阿仙奴願意出150萬歐元解約金助蒙治過檔。