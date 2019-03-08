【羽毛球．全英賽】伍家朗反勝蘇加托　4強鬥桃田賢斗或施里簡夫

全英羽毛球公開賽8強，香港好手伍家朗以局數2︰1反勝印尼的蘇加托（Tommy Sugiarto），刷新個人於全英賽男單最佳戰績。4強伍家朗將鬥日本的桃田賢斗或印度的施里簡夫。

歷來對蘇加托2勝4負的伍家朗，今次有備而來初段打成6︰6，惟之後伍家朗連失4分，當中包括挑戰失敗，休息時以7︰11落後，家朗力戰仍未能追近，以16︰21失掉第一局。

次局伍家朗扣殺得手加上蘇加托觸網犯規，小休時以11︰10領前。家朗及後保持冷靜，面對蘇加托加快節奏仍穩住陣腳，兼施以致命反擊，以一記霸氣的扣殺鎖定21︰14。決勝局伍家朗以主動的態度贏得2︰1後保持領前。蘇加托耐性下降，令伍家朗得心應手。即使蘇加托連環得分追至1分之差。伍家朗此時發力，不止有發球直接得分，亦以強力扣殺影響對方接球質素，最終以21︰15贏得第3局，花1小時9分鐘淘汰對手，首次晉身全英賽男單4強。伍家朗連續3次擊敗世界排名11的蘇加托，4強將鬥日本頂尖球手桃田賢斗或印度的施里簡夫。

伍家朗臨危不亂，憑冷靜的頭腦打入全英賽4強。（路透社）

伍家朗激戰1小時9分鐘，以2︰1後上擊退蘇加托。（路透社）

女單方面，中華台北的戴資穎清脆以局數2︰0氣走妮禾爾，與激戰3局力退何冰嬌的日本球手山口茜爭入決賽。「小戴」只差2場就實現全英賽女單3連冠。

戴資穎以局數2︰0輕取妮禾爾。（路透社）