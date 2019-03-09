【港超聯】劉學銘完場前頭槌建功　南區3：3驚險逼和富力

港超聯今日（9日）上演榜首大戰，次席的冠忠南區於「地獄主場」香港仔運動場迎戰榜首的富力R&F，結果南區於985名球迷見證下，上半場早段雖以兩球落後，惟主帥鄭兆聰半場前一口氣以3名球員入替，破釜沉舟下最終憑劉學銘補時階段建功，以3：3追和富力，避免對方拉開榜首差距。

兩軍為爭奪這場「6分波」的勝仗均精銳盡出，南區前線以高美斯及夏志明掛帥，翼鋒蘇沙先列後備；富力方面有林志堅復出，加強邊路側擊，中場位置以羅拔圖取代陳俊樂。南區球迷甫開賽便以噓聲「招呼」客隊，但富力未有受影響，5分鐘利安高於禁區頂偏左主射罰球，皮球遭謝德謙撲到後彈柱而入，富力火速領先1：0。僅3分鐘後富力再下一城，伊達右路傳送於門前大漏，尾柱的利安高順勢撞入成2：0。

港超聯，富力R&F前鋒利安高（左）半場梅開二度，客軍一度領先2：0。（袁志浩攝）

港超聯，南區守門員謝德謙（黃衣）完半場前傷出，南區順勢盡用3個換人名額放手一搏。（袁志浩攝）

南區半場用盡換人名額 劉學銘補時頭槌追和

南區今屆多以穩守突擊戰勝強敵，惟上半場卻未能發揮，進攻主要以兩位前鋒為長傳目標，但往往被富力化解，戰至30分鐘終找到首個起腳機會，夏志明回傳至邊路的沈國輝，後者第一時間於右路斬中，遠柱接應的高美斯半車身窩利抽射入網，南區追至1：2。完半場前南區守門員謝德謙因與利安高相撞而肩膊受傷退下火線，南區主教練鄭兆聰一口氣於補時用盡3個換人名額，分別由李溢晉、許宏鋒及蘇沙入替，半場富力領先一球。

港超聯，南區前鋒高美斯（右）今場表現活躍個人射入兩球。（袁志浩攝）

換邊後南區繼續施壓，55分鐘右路一次傳中省中白鶴手部，球證劉晃熙初時於禁區外判以罰球，但經旁證建議後改判十二碼，南區由高美斯主射入網，追成2：2平手，掀起全場高潮。不過南區球迷僅高興12分鐘，羅拔圖於禁區頂把握對方解圍不遠，第一時間撞射破網，富力再度領前。南區尾段以中堅列文改任前鋒，狂攻下於完場前由劉學銘於角球混戰中頂入，最終以3：3逼和富力，保持與榜首差距於兩分。

港超聯，冠忠南區劉學銘（4號）後上飛將軍般頂入富力R&F大門，助球隊扳平3：3。（袁志浩攝）

鄭兆聰：想奪冠便必須付出

南區補時階段扳平一刻，主教練鄭兆聰高興得衝至角球旗以葡文歡呼，後備席上的職球員亦興奮相擁慶祝，鄭兆聰指已於今仗遇上重重難關，先後有狄卡奧胃痛，以及謝德謙及比圖相繼受傷，最後能搶回一分，令全隊上下相當激動，「半場我沒有繼續防守，我選擇強攻，最後算是博贏了，後備球員表現理想，這一分對我們來說，就如取勝一樣，其實即使追和與否，亦顯示出球員鬥志很旺盛。」

港超聯，冠忠南區球迷展示氣勢，將主場香港仔運動場化身成地獄球場。（袁志浩攝）

上半場受傷的謝德謙半場期間已離開球場接受治理，Ricky稱這位門將傷勢沒有大礙，更稱自己球員年代即使被撞爆咀角，仍堅決於球場上拼搏，「要拿冠軍便要付出，踢波只會受傷但不會死人，很高興球員這天付出所有。」Ricky補充指若以球隊今日的決心，餘下5仗聯賽無論主場或作客，亦可跟任何一隊競爭，但笑言最後賽果或要視乎天意，因每隊都有能力獲勝。

港超聯，南區教練鄭兆聰指完半場前選擇改變戰術，球隊不斷搶攻，最終成功保住一分。（袁志浩攝）

最後一刻由勝局變和局，富力主教練楊正光坦言對賽果失望，他認為球隊比賽於尾段不集中的弊病時常發生，加上面對罰球時釘人不太理想，能於如此艱苦中的比賽中戰和，是可以接受的賽果，「始於今場只是打和，榜首位置依然不變。」楊正光亦稱全隊球員均具備經驗，不擔心因而士氣低落，認為球隊雖仍於爭標上佔優，不過聯賽或需戰至最後一輪才分勝負。