【港超聯】東方連續三仗領先變失分　陷兩個月不勝低潮　

於港超聯第10周時仍位列積分榜次席的東方龍獅，短短一個多月排名便滑落至第5位，球隊今日（3月2日）晚上於旺角大球場作客香港飛馬，最終亦未能取得新帥上任後的首勝，以2：2戰和對手，近兩個月來8場賽事未嘗勝果，最近3仗更皆於先入一球的情況下，結果以失分收場，中場林嘉緯認為球隊問題在於領先下未能主導球賽。

足總為響應3月8日國際婦女節，在今周港超聯舉辦「Shero感謝周」，首200名入場女士，每人可免費入場，但這場周末晚上舉行的「Big 6」對決，最終只吸引1,022名觀眾入場。

雙方開局均踢得較保守，於中場拉鋸令戰況膠着，直至26分鐘東方終打破僵局，艾華頓右路左腳內彎似傳非射地斬中，皮球笠過飛馬門將張春暉後中柱而出，伏兵門前的麥基插水式頭槌補中，助東方領先1：0。

飛馬其後有中堅張志勇受傷，由袁振昇入替，原任防中的胡晉銘則移後一格。完半前東方有笠臣禁區頂遠射貼柱出界，飛馬亦有陳肇麒心口控定後右腳拉弓，惟皮球彈地後遭葉鴻輝沒收，半場東方以一球領先。

麥基門前飛身頂入，為東方先開紀錄，但這位翼鋒其後因傷退下火線。（袁志浩攝）

袁振昇聯賽「開齋」 東方飛馬兩敗俱傷

下半場戰至63分鐘，陳肇麒右路落底傳中，葉鴻輝出迎不及，門前的祖連奴飛頂破網，助飛馬追成平手。和局下東方變得積極，先有艾華頓右路K角位妙射中楣，李康廉的單刀亦遭張春輝一抱入懷，不過林嘉緯於77分鐘接應姚浩明傳送門前撞入，為東方再度領先。完場前東方後衛解圍失誤，皮球落在袁振昇腳下，後者勁射建功，最終兩隊以2：2言和，各得1分。

臨危受命的袁振昇完場前把握對方失誤，助飛馬搶回一分。（袁志浩攝）

+ 3 + 2

東方陷兩個月不勝低潮 林嘉緯：失分並非偶然

賽後東方球員顯得失望，球員向球迷鼓掌致謝後便不發一言返入更衣室，東方兩個月來近8場比賽皆不勝，球隊於前拉脫維亞國腳安祖史杜錫執教雖漸見起色，但最近3場聯賽同樣於領先下遭追平，甚至反勝為敗，此役攻入一球的林嘉緯坦言洛迪古斯復出後，球隊在組織上已有進步，「雖然已很久沒贏，但看見我們有能力跟港超每隊去碰，連續三仗於領先下失分不是偶然，往往是球員犯錯，感覺大家在入球後不太懂得控制節奏，即使渴望攻入燕梳球是好事，但亦要取得平衡，這些細節球隊需要再研究，但以後不可再發生。」

東方跟飛馬今仗可謂兩敗俱傷，目前兩隊於積分榜上排名雖未有變動，但兩軍多打一場下跟前列差距或再被拉開，惟林嘉緯對爭標仍未絕望，「爭聯賽冠軍頗為困難，不過數字上仍有機會，今季各隊實力平均，東方形勢差，但相信沒有球隊有十足把握贏波，聯賽仍有很多變數。」

東方已有兩個月時間未嘗勝果，林嘉緯及一眾東方球員賽後難掩落寞。（袁志浩攝）

陳浩然：聯賽以三甲為目標

從富力外借加盟飛馬的袁振昇，是役亦取得於新東家的取個入球，他透露賽前教練陳浩然鼓勵他「做自己」，「首兩仗自己想適應球隊踢法及戰術，忽略了自己在前場的優勢，陳Sir賽前叫我有時不需太在意球隊，要踢出自己的風格及應有水準。」陳浩然亦指，跟袁振昇於青年軍時已認識，認為對方今仗不負所望，他又讚揚隊長陳肇麒以跑動感染隊友，並稱餘下聯賽賽事以爭取三甲為目標。