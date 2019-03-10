【單車六日賽】李慧詩3日奪6冠2亞膺短途冠軍　賽會欲續辦賽事

國際單車六日系列賽（Six Day Series）今日（10日）在將軍澳單車館上演香港站最後一日賽事，「牛下女車神」李慧詩繼首兩日共獲4冠1亞後，今日再添2冠1亞，以6冠2亞完成首個六日賽香港站，同時榮膺女子短途分站冠軍。 賽會對於首次舉辦的香港站賽感到滿意，並希望明年「添食」續於香港舉行六日賽。 攝影：羅君豪

與第一、二日賽事一樣，李慧詩今日再戰三項短途賽，她再於200米計時賽踩出10.817秒，連續三日在此項目奪冠。

儘管Sarah今日在競輪賽屈居於比利時好手迪格蘭迪利之後獲亞軍，在強項爭先賽鬥德國的韋特仍順利獲冠軍，三日賽事合共獲得3個200米計時賽冠軍、競輪賽1冠1亞，在爭先賽則獲2冠1亞，總共以6冠2亞完成首屆六日賽香港站，並以244分勇奪本站女子短途冠軍，賽後本地藝人宣萱向她送上代表分站冠軍的獎座，將現場氣氛推至高峰。

另外女子短途港將李燕燕及李思穎，分列第5及第6位；男子短途香港代表，則在總成績列第6，冠軍落在捷克車手基利文手上。

國際單車六日系列賽（Six Day Series），「牛下女車神」李慧詩以6冠2亞完成首個六日賽香港站，榮膺女子短途分站冠軍。（李澤彤攝）

李慧詩她對首次舉辦的六日賽香港站奪冠感滿意，希望明年繼續參賽。（李澤彤攝）

李慧詩：望更多人知道單車不止鬥快

李慧詩賽後打趣道，三天賽事過後因笑得太多，最累的是臉部肌肉，她對於在首次舉辦的六日賽香港站奪冠感滿意，希望明年繼續參賽：「我第一次參與、第一次穿彩虹戰衣在主場比賽，見到觀眾很投入，自己對氣氛及成績都很滿意。希望明年更多人參加、更多年輕人知道，單車不只是鬥快，更可以享受其中。」

戰畢六日賽後，李慧詩將留港作技術特訓，稍後再赴昆明訓練，3、4月都不會安排比賽，她希望趁在港的時間多花功夫在學業上，暫不會特別去準備奧運：「否則就太緊張了，即使是世錦賽，也是以輕鬆心情面對，目前先享受在單車當中吧，太着緊可能有反效果。」

談及兩位師妹，她說：「最後一個賽日，李燕燕的200米時間不錯，李思穎每場都表現出自己的特點，她的200米時間未必太好，但也表現出一個好的水準。」

戰畢六日賽後，李慧詩將留港作技術特訓，稍後再赴昆明訓練，3、4月都不會安排比賽。（李澤彤攝）

「張梁配」總成績第7 港隊將力爭公路奧運資格

男子長途賽事，張敬樂及梁峻榮的組合昨日獲得麥迪遜追逐賽冠軍，到今日全部賽事結束後，共得226的第二高分，惟由於六日賽計算排名時，先以被超圈多寡決定名次，因此「張梁」組合因合共被超3圈，最後只能在男子精英組總成績排在第7位，港將繆正賢伙拍Sebastian列第12，高肇蔚及梁嘉儒則排第13。

女子精英組，梁寶儀總成績排第7，逄瑤則列第14。港隊完賽後，部份長距離項目車手會轉而備戰公路賽，包括屬於UCI亞洲巡迴賽的環台灣賽及環日本賽，以爭取奧運積分，4月亦要出戰亞洲公路單車錦標賽，爭取奧運資格，沈金康解釋：「現在奧運資格的排名方式有變，公路比賽男子世界前五十名的都有可能參加奧運，男子若拿到亞錦賽獎牌就可能有奧運資格，女子則可能要拿到金牌才會有。」

男子長途賽事張敬樂及梁峻榮的組合，在男子精英組總成績排在第7位。（李澤彤攝）

單車六日賽香港站 港隊戰將英姿

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賽會滿意香港站反應 望來年添食

主辦六日賽的Madison Sports Group行政總裁James Durbin，非常滿意今次香港站的反應，希望未來幾年繼續「添食」：「這是六日賽首次移師亞洲上演，香港站舉行得十分成功，尤其今晚很多人觀賽，氣氛也極佳，我們很希望再次在香港舉辦賽事，更想將香港站變成每年一度的盛事」。

明年將是奧運年，James表示東京奧運不會影響六日賽的賽期，賽季依然是在10月開始、翌年4月中結束，但也有機會因應添加分站而將賽季稍為延長，而香港站的賽明期則未定，「相信明年奧運年，車手對待賽事的態度會認真得多，若能看到本地巨星李慧詩以最佳狀態參賽、最後獲得奧運獎牌，將是一大美事」。

談及六日賽只得三日賽事，James稱：「六日賽在歷史上是六天的體育賽事，但也不一定要踩足六日，我們會因應市場而決定，今次首辦香港站，我們認為三日賽事比較適合。」

主辦六日賽的Madison Sports Group行政總裁James Durbin，非常滿意今次香港站的反應，希望未來幾年繼續「添食」。（李澤彤攝）