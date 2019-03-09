【單車六日賽】李慧詩次日奪兩冠續領榜首　抱恙戰競輪獲第五

國際單車六日系列賽（Six Day Series）今日（9日）續於香港單車館上演第二日賽事，「牛下女車神」李慧詩今日再戰三個短途項目，再次獲得兩項冠軍，惟在競輪賽僅獲第五，抱恙出戰的她坦言「要向大家（觀眾）說不好意思」，但Sarah仍續佔女子短途榜首，明日最後一個賽日，她以總冠軍為目標。 攝影：李澤彤

國際單車六日賽的香港站共有三個賽日，每日均有200米計時賽、爭先賽及競輪賽三個項目，車手會按排名獲得積分，三日賽事後總分最高者獲勝。李慧詩首日在200米計時賽及競輪賽奪冠，並在爭先賽獲亞軍，今日再於200米計時賽踩出11.190秒，連續兩日稱霸此項目；隨後她再戰女子爭先賽，鬥200米第二名的波蘭女將露絲（Urszula Los），終點前反壓對手，再奪一冠。惟Sarah其後出戰競輪賽，僅得第5，但兩日賽事過後她的積分已達103分，繼續在女子短途組別穩佔榜首，明日若能保持優勢，將獲得今站女子短途總冠軍。

李慧詩抱恙，競輪賽只得第5，她向市民說聲「不好意思」。（李澤彤攝）

梁峻榮張敬樂麥迪遜奪冠 羅子駿挫兩世界冠軍

參加男子精英組賽事的港將梁峻榮及張敬樂，在全日最後一個項目45分鐘的麥迪遜追逐賽以15分獲得冠軍，兩人在麥迪遜500米計時賽亦排第2位，總成績暫時列第7。今日亦上演女子20公里麥迪遜賽，逄瑤雖一度炒車受傷，但仍與梁寶儀合力獲得第3名，兩人在團體淘汰賽獲第5名。男子短途賽方面，港將羅子駿有出色發揮，他在200米計時賽力壓兩名世界冠軍級車手阿旺及佩維斯獲第3，到爭先賽再擊敗阿旺得第3名，在競輪賽則列第6。

李慧詩（中）戰競輪賽。（李澤彤攝）

李慧詩競輪賽失利 「要說聲不好意思」

李慧詩今日非常努力炒熱氣氛，除了比賽時鼓動觀眾歡呼，賽後亦特別走上看台前，跟觀眾握手。談及競輪賽失利，Sarah解釋：「本來想最後（跟其他隊友）一起衝，因為在爭先賽跟競輪之間只相差20分鐘，怕大家不夠力，所以一開始就衝了出來，希望盡量保住前列位置；但去到最後的彎位，很多人在一起，怕炒車所以收了腳。」早前在世界錦標賽後抱恙回港的她，坦言仍受咳嗽困擾，道：「今天有點不適，希望今天休息，明天繼續，也向大家說聲不好意思，可能因為希望大家都能投入，所以太興奮了。」

梁峻榮（前排左）及張敬樂（前排右）合力奪得45公里麥迪遜賽冠軍。（李澤彤攝）

國際單車六日系列賽次日賽事。（李澤彤攝）

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國際單車六日系列賽次日賽事。（李澤彤攝）

李慧詩及其他世界級車手在六日賽造出的時間，顯然較平日慢，她解釋道：「這個比賽當中，所有車手都要用差不多的齒輪比，讓所有車手都能有競爭力，所以比起平日發揮會較差。」她談及代替受傷的李海恩參加女子短途賽的李思穎，盛讚這名18歲女將是較突出的青年車手，具速度但欠戰術，李思穎笑言是昨日午餐之時，被教練「徵召」到單車館參賽，令她大感驚訝。李思穎早前在亞洲錦標賽奪得兩面青年組金牌，她希望未來繼續向中長距離項目發展，「最希望向蘿拉堅尼（Laura Kenny）及姬絲甸韋特（Kristen Wild）學習」，長遠目標是出戰世錦賽及亞運。