【單車六日賽】李慧詩首穿彩虹戰衣主場亮相　首日獲2冠1亞

單車六日系列賽（Six Day Series）首次在香港上演，今日（8日）起一連三日在將軍澳香港單車館舉行，一眾港將亦參賽，當中包括早前在世界錦標賽連奪兩金後，首次穿起彩虹戰衣在主場亮相的「牛下女車神」李慧詩。 首日比賽適逢周五，觀眾不算太多，李慧詩、張敬樂及梁峻榮等香港車手，就呼籲市民明、後兩天把握機會入場，享受單車派對。

六日系列賽部份項目成績雖計入奧運積分，但主要屬表演賽性質，場內有強勁音樂及燈光效果，營造派對氣氛；更有提供餐飲的VIP區，讓觀眾可以放鬆享受賽事。

今日比賽最大焦點，當數李慧詩早前在應屆場地單車世界錦標賽，連奪女子爭先賽及競輪賽金牌後，首次穿起「彩虹戰衣」在主場作賽，她在200米行進間計時賽以10秒935奪冠，並以此成績進入爭先賽決賽，對擁有6面世錦賽金牌的德國好手、資格賽列第2的韋特（Miriam Welte），遭對手把握時機進攻甩開，Sarah終以第2名完成爭先賽，不過她在競輪賽則獲第1位，全日獲得2冠1亞，同時在短途女子賽以總分55分排首名。至於兩位師妹李思穎及李燕燕，則分別以26分及20分，分別列在第5及第6名。今屆賽事男子短途項目唯一香港車手羅子駿，首日以20分排第6名。

年輕港將李燕燕參加女子短途賽事。（羅君豪攝）

▼單車六日賽首天圖輯（按圖放大）▼

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李慧詩明後兩日續參賽 呼籲更多市民入場享受「派對」

李慧詩在明、後兩日賽日，每日均會出戰爭先賽及競輪賽，她笑言今日發揮算是超水準：「抱着輕鬆心態上陣，但即使穿普通衫（非破風戰衣）出賽也能踩出11秒內，希望明天後天都可以保持水準。」Sarah指，六日系列賽跟平日的比賽不同，「參賽者有多半圈跟觀眾擊掌，有更多音樂，燈光，比賽很有新鮮感⋯⋯拿不拿冠軍是其次，最重要是享受其中。」

今日比賽始終是周五晚上，現場觀眾不算太多，李慧詩呼籲市民明、後兩天繼續入場觀賽，更希望六日賽可以發展成香港一項標誌性的盛事：「今日未夠多人，希望明天後天會更多人，大家都可以來參加這個Six Day的Party！外國舉辦的六日賽很有氣氛，可以買吃的喝的，像香港國際七人欖球賽。今次搞得比較倉促，未必可以像外國般，但若搞得好，希望每年都有這比賽，就像七欖。」

港將梁寶儀首日在女子精英組暫列第5，表現不俗。（羅君豪攝）

梁峻榮：望大家入場享受周末 六日賽有助鍛鍊麥迪遜

梁峻榮及張敬樂合力出戰多項麥迪遜賽，包括團體淘汰賽、麥迪遜追逐賽、500米麥迪遜計時賽等，16個男子組合中，首日過後暫列第8名。梁峻榮指，早前曾參加在柏林舉行的六日系列賽，由於比賽在當地已舉行多年，即使周一的賽事也全場滿座，認為香港首次舉辦，仍需時間讓觀眾認識這比賽，又希望入場觀眾抱享受心態觀賽：「很多香港觀眾都看過世界盃和世錦賽，氣氛好認真，但其實六日賽是很放鬆的比賽，像一家人一起去嘉年華，去享受一個周末，不需要太認真去看，會沒了樂趣，輕鬆感受就好。」張敬樂亦認為市民入場可以釋放壓力，「香港人有時太緊張了。」

羅子駿（右）在男子短途首日排第6位。（羅君豪攝）

港隊剛從波蘭舉行的世界錦標賽回歸不久，梁峻榮認為眾港將狀態不俗，而六日賽雲集歐洲麥迪遜強手，例如暫列男子榜首的1號組合Kenny De Ketele/Yoeri Havik，就是世界級車手，前者曾在2012年世錦賽奪麥迪遜金牌，有如此高水平車手，更有助他們鍛鍊主項麥迪遜賽的技術：「亞洲很少麥迪遜比賽，而我們單從訓練也很難練到技術，有了六日賽，可以多跟歐洲主流運動員接觸，透過比賽訓練，若多搞這些比賽，對我們日後發展更有幫助。」另外，繆正賢亦伙拍德國車手Sebastian Schmiedel參賽，首日暫排第14位，繆正賢稱自己原本不會參賽，但因Schmiedel的拍檔臨時退出，他補上參賽，「他比我重20公斤，事前也有點擔心；而他已參加了4年六日賽，麥迪遜賽經驗豐富，感覺較特別。」他稍後會隨港隊參加環台灣公路賽，希望助香港爭取奧運資格。

梁嘉儒（左）及高肇蔚的組合，首日暫排男子精英組第13。（羅君豪攝）