【英超】車路士憑夏薩特逼和狼隊　少曼聯1分續居第六

車路士在英超錯失升上第5的機會，只能憑夏薩特完場前入球，主場以1︰1逼和狼隊。沙利直言最後20分鐘換走愛將佐真奴是為嘗試新陣式。

車路士全場壓住狼隊，希古恩窄位起腳逃不過狼隊門將魯爾柏迪斯奧，26分鐘狼隊前鋒魯爾占美尼斯在禁區右腳解圍時，皮球彈落左手臂上，但球證未有吹罰12碼。車路士控球率達76%，22次起腳亦有6次中框，相反狼隊全場只有兩記射門和0次角球，一次中框便成為入球，55分鐘占美尼斯與迪亞高祖達打反擊，以二人之力撕破車路士防線，占美尼斯笠過阿列沙巴拿加開紀錄。車路士下半場先後換入羅夫度斯卓克、赫臣奧杜爾，再於72分鐘以韋利安入替佐真奴，轉踢4-2-3-1。狼隊門將柏迪斯奧多次化解車路士遠射，戰至補時被夏薩特射破，兩隊以1︰1言和。

夏薩特（左）射入第50個英超入球，當中13球於今季取得。（AP）

魯爾占美尼斯為狼隊爭取到今場首次中框起腳便建功。（路透社）

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車路士失分後，以29戰57分排第6，1分落後曼聯、3分落後第4的阿仙奴，車路士主帥沙利仍樂觀︰「我們今天錯失大好機會，但仍有9場在前。」被問到換走佐真奴的決定，沙利繼續維護愛將︰「今場有點欠運，55分鐘以來面對首個攻勢便失守，面對一支死守球隊，必須快速傳球，一、兩腳便要傳球，而非今天的5、6腳。最後20分鐘我們嘗試新陣式4-2-3-1，對於佐真奴而言當其他隊友沒有無球走位下，他很難踢，而4-2-3-1在這情況下不適合他。」車路士在英超仍要作客利物浦及曼聯。

車路士主帥沙利換走佐真奴，仍為愛將護航。（路透社）