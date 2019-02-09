【英冠】維拉末段連轟3球逼和錫菲聯　BBC蓋棺太早被恥笑

英國時間周五晚一場英冠聯賽 ，阿士東維拉主場出戰錫菲聯時，再度出現戲劇性賽果。維拉戰至62分鐘已落後3球下，在82分鐘開始連入3球，逼和客軍。有趣的是連BBC體育網亦沒想過維拉最終能逼和對手，結果維拉官方社交平台在完場後使出「cap圖大法」還擊，對BBC盡情嘲諷。

今仗本來排在聯賽榜第3位的錫菲聯只要贏波即可升上榜首，該隊上半場僅11分鐘便由比利沙柏開紀錄，及後他在下半場早段再入兩球，62分鐘已助客軍領先至3：0，並以22球壓過敵軍的譚美阿巴謙領圥英冠射手榜。

英國廣播公司體育網（BBC Sports）有為今場比賽作文字直播，在80分鐘時亦已報出「勝負已分，無懸念」（This game is done and dusted.）。

BBC體育網文字直播，在維拉對錫菲聯一戰80分鐘時，表示勝負已分。（BBC Sports）

1月始加盟維拉的泰朗明斯，在82分鐘先為維拉破蛋。（Getty Images）

豈料維拉在此時才覺醒急起直追，先在82分鐘由1月方以借將身份加盟的泰朗明斯破蛋，射手譚美阿巴謙4分鐘後亦建功，加上補時4分鐘，後備上陣的安達格連頭槌建功，助維拉意外地3：3逼和錫菲聯，驚險搶得1分，微升一級排第8位。至於錫菲聯錯失壓過諾域治及列斯聯升上榜首的機會後，繼續守在第3位。

安達格連（19號）在下半場補時4分鐘頭槌建功，助維拉意外地3：3逼和錫菲聯。（Getty Images）

領先3球下被追平，錫菲聯球員顯得沒精打采。（Getty Images）

賽後，後上追平的維拉當然不客氣，四出狙擊那些抽水太早的對象。其官方facebook及Twitter貼出「cap圖」，向BBC體育點名指「這算是什麼？」

翻查紀錄又難怪維拉如此得戚，原來維拉今季已多次在落後下上演絕地大反擊。計及今使，主場維拉公園已7度上演瘋狂追平甚至反勝的戲劇性賽果，而這7場賽事中，維拉更錄得2勝4和僅1負成績，又難怪維拉能夠牙刷地高呼「完場先算數！」

當中最經典的是11月28日對諾定咸森林的一戰，在開賽不足15分鐘已戰成2 :2下，雙方大演入球騷，最終以5：5打成平手。

維拉領隊甸恩史密夫表示，球隊追回一球後，整個球場氣氛也改變，是取回一分的關鍵。（Getty Images）

至於今仗又上演絕地反擊，維拉領隊甸恩史密夫表示，對手錫菲聯末段可能以為勝券在握，結果我們奮戰到最後，展示出最佳戰意。在82分鐘泰朗明斯攻入第一球開始，整個球場氣氛也改變了。