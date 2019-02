【英冠】維拉末段連轟3球逼和錫菲聯　BBC蓋棺太早被恥笑

英國時間周五晚一場英冠聯賽 ,阿士東維拉主場出戰錫菲聯時,再度出現戲劇性賽果。維拉戰至62分鐘已落後3球下,在82分鐘開始連入3球,逼和客軍。有趣的是連BBC體育網亦沒想過維拉最終能逼和對手,結果維拉官方社交平台在完場後使出「cap圖大法」還擊,對BBC盡情嘲諷。

今仗本來排在聯賽榜第3位的錫菲聯只要贏波即可升上榜首,該隊上半場僅11分鐘便由比利沙柏開紀錄,及後他在下半場早段再入兩球,62分鐘已助客軍領先至3:0,並以22球壓過敵軍的譚美阿巴謙領圥英冠射手榜。

英國廣播公司體育網(BBC Sports)有為今場比賽作文字直播,在80分鐘時亦已報出「勝負已分,無懸念」(This game is done and dusted.)。

BBC體育網文字直播,在維拉對錫菲聯一戰80分鐘時,表示勝負已分。(BBC Sports)

1月始加盟維拉的泰朗明斯,在82分鐘先為維拉破蛋。(Getty Images)

豈料維拉在此時才覺醒急起直追,先在82分鐘由1月方以借將身份加盟的泰朗明斯破蛋,射手譚美阿巴謙4分鐘後亦建功,加上補時4分鐘,後備上陣的安達格連頭槌建功,助維拉意外地3:3逼和錫菲聯,驚險搶得1分,微升一級排第8位。至於錫菲聯錯失壓過諾域治及列斯聯升上榜首的機會後,繼續守在第3位。

安達格連(19號)在下半場補時4分鐘頭槌建功,助維拉意外地3:3逼和錫菲聯。(Getty Images)

領先3球下被追平,錫菲聯球員顯得沒精打采。(Getty Images)

賽後,後上追平的維拉當然不客氣,四出狙擊那些抽水太早的對象。其官方facebook及Twitter貼出「cap圖」,向BBC體育點名指「這算是什麼?」

翻查紀錄又難怪維拉如此得戚,原來維拉今季已多次在落後下上演絕地大反擊。計及今使,主場維拉公園已7度上演瘋狂追平甚至反勝的戲劇性賽果,而這7場賽事中,維拉更錄得2勝4和僅1負成績,又難怪維拉能夠牙刷地高呼「完場先算數!」

當中最經典的是11月28日對諾定咸森林的一戰,在開賽不足15分鐘已戰成2 :2下,雙方大演入球騷,最終以5:5打成平手。

維拉領隊甸恩史密夫表示,球隊追回一球後,整個球場氣氛也改變,是取回一分的關鍵。(Getty Images)

至於今仗又上演絕地反擊,維拉領隊甸恩史密夫表示,對手錫菲聯末段可能以為勝券在握,結果我們奮戰到最後,展示出最佳戰意。在82分鐘泰朗明斯攻入第一球開始,整個球場氣氛也改變了。