【歐聯】利物浦3：1挫拜仁　成第4支英超球隊晉身8強

歐聯16強次回合，英超勁旅利物浦周三（13日）憑文尼梅開二度，作客踢出漂亮一仗，以3:1力挫德甲班霸拜仁慕尼黑，兩回合以同樣比數晉級8強，成為今屆歐聯8強中第4支英超代表。

「紅軍」由進攻鐵三角羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿負責攻堅，中場佐敦軒達臣與占士米拿復任正選；主隊則續以羅拔利雲度夫斯基任箭頭，提供「彈藥」有後上支援的列貝利、基拿比與占士洛迪古斯。

雖然隊長軒達臣在15分鐘傷出，要由法賓奴泰華利斯入替，但無阻紅軍在26分鐘先開紀錄，中堅華基爾雲迪積克妙傳，文尼接應順勢扭過中堅歷卡斯蘇尼及出迎的門將紐亞，射入空門成1：0。39分鐘，基拿比在右路長驅直入，扭過左閘安德魯羅拔臣後把球送到龍門口，中堅祖爾麥迪比伸腳一擋卻「擺烏龍」，替主隊扳平1:1完半場。

換邊後，戰至69分鐘占士米拿右路角球傳向門前，雲迪積克泰山壓頂，力壓主隊中堅查維馬天尼斯狠狠地將球頂入網，取得自己首個歐聯入球，同時令紅軍再度領先。

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巴塞羅那5：1大破里昂

拜仁隨即大舉反撲，但多次埋門均無功而還，反而讓利物浦有更多反擊機會；84分鐘，沙拿右路禁區邊助攻，傳球越過主隊整條防線，文尼門前衝頂破網成3：1，利物浦鎖定勝局。

同日另一仗，西班牙巴塞羅那以5：1大破法甲球隊里昂，兩回合計以相同比數淘汰對手躋身8強；阿根廷球王美斯今仗替巴塞攻入2球，且交出助攻讓碧基及迪比利建功，另一個入球來自古天奴。

（綜合報道）