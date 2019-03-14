【歐聯】利物浦連續兩季晉8強　高普大讚球隊表現具說服力

利物浦在歐聯16強次回合一仗中，以3：1作客擊敗拜仁慕尼黑，連續兩季躋身歐聯最後8強。利物浦主帥高普賽後讚揚球隊表現出色，今場勝仗證明紅軍已重返頂級球會之列。

利物浦與拜仁慕尼黑首回合於晏菲路球場互無紀錄，兩軍在安聯球場再決高下。雖然紅軍隊長佐敦軒達臣在上半場傷出兼祖爾麥迪比「擺烏龍」，但沙迪奧文尼梅開二度及雲迪積克建功，助球隊以3：1擊敗拜仁慕尼黑。紅軍連續兩季殺入歐聯最後8強，亦是他們在各大賽事第11場不敗。

今季參加歐聯的4支英超隊伍，曼聯﹑曼城﹑熱刺及利物浦亦悉數躋身最後8強，是2008/09球季後的首次。

利物浦作客擊敗拜仁慕尼黑，使今季歐聯4支英超球隊悉數打入8強。（路透社）

雲迪積克及文尼成為利物浦的晉級功臣。（路透社）

主帥高普表示在作客下贏波並不容易，但球隊今仗踢出水準，並指紅軍已重返頂級球會之列，「在安聯球場攻入3球並不是一件易事，而我們做到了，對球隊甚有意義。我認為球隊今仗的表現具說服力，證明球隊已經重返頂級球會的組別，我十分高興球隊再度展露出強隊本色，而我希望球隊不要自滿，在下仗繼續努力。」

高普非常滿意球隊表現，更指球隊已重返頂級之列。（路透社）

中堅雲迪積克在早前的英超聯賽中，曾經梅開二度，今仗他再度建功，在下半場接應角球頭槌破網，助球隊再取領先。高普當然大讚該名荷蘭中堅的表現完美無瑕，但深信他仍可進步，「雲迪積克是完美的球員，不論在技術上﹑體能上及心智上，各方面亦是無懈可擊。他依然十分年青，他亦清楚知道他還有進步空間，他仍可踢出比今仗更高水平的足球。」

雲迪積克接應角球頭槌建功，為紅軍在下半場再度領先。（路透社）

至於今仗連中兩元的沙迪奧文尼近期同樣狀態大勇，近4場賽事中第3次梅開二度，高普指文尼的首個入球是精彩無比，「沙迪奧文尼的狀態甚勇，他的首個入球難度頗高，但他處理得相當好，是一個精彩的入球，我大概需要重溫500次。」

沙迪奧文尼乖巧地擺脫出迎的紐亞後妙射入網，為利物浦先開紀錄。（路透社）