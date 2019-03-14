【英冠】前曼城球員尷尬12碼「射門變橫傳」　網民諷史上最差

昨晚（13日）舉行的英冠由西布朗主場迎戰史雲斯，結果主隊以3球淨勝史雲斯，全取3分。作客的史雲斯原有機會在上半場追成平手，曾效力曼城的貝辛施連拿操刀主射12碼，但卻尷尬地射失12碼，無緣助球隊扳平。

史雲斯去季降班至英冠，該支威爾斯球會只能位列聯賽榜的中游，今仗作客面對前列的西布朗，主隊由布拉特（Chris Brunt）﹑賀基迪（Mason Holgate）及積洛迪古斯（Jay Rodriguez）的入球，3球淨勝史雲斯，暫以64分列第4位，與第3位的錫菲聯相距7分；史雲斯則錄得近5仗聯賽的第4場敗仗，以47分位列聯賽第15位，今季料未能升班及重返英超。

史雲斯在近5仗聯賽，錄得4場敗仗，一眾球員亦難掩失望。（Getty Images）

客軍史雲斯在上半場19分鐘落後一球，史雲斯在上半場末段在禁區內博得12碼，原是扳平的機會，卻成為無比尷尬的一球。12碼由前曼城球員貝辛施連拿（Bersant Celina）操刀，該名科索沃球員主射12碼時，在起腳前不慎「跣腳」，皮球未能命中目標，比起射門更似「橫傳」，然後被西布朗球員大腳解圍。貝辛施連拿錯過扳平良機後，更被英國傳媒及網民笑稱這是「史上最差的12碼」。

貝辛施連拿在起腳主射12碼前，不慎「跣腳」，未能助球隊扳平。（Getty Images）

❌PENALTY MISS!



🙊Bersant Celina fluffs his lines in spectacular style. pic.twitter.com/fkXSRrJhJ4 — Sky Sports Football (@SkyFootball) March 13, 2019

史雲斯的主帥格拉咸波特（Graham Potter）賽後指這球是一場意外，指嘲笑永遠是很容易，並希望貝辛施連拿在今次事件中成長，「貝辛施連拿的12碼是一件不幸的事件，任何人都不希望看見這場面。我相信他必定受到某程度上的嘲諷，亦是十分容易，但這是生命中的一部分。我相信他再有勇氣再度主射12碼，亦希望他能夠跨過這關口。」

▼英超曼城及利物浦餘下賽程（按圖放大）▼

+ 4 + 3 + 2

貝辛施連拿曾效力曼城的青年軍，多次外借後，在去年夏天加盟史雲斯。（Getty Images）