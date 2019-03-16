【新界行山路線】大埔烏蛟騰出發闖鎖羅盆　經荔枝窩三椏村走一圈

是日（2018年12月23日）計劃重走六月的連走榕樹坳、鎖羅盆及西流江之旅，順道視察強颱風「山竹」對鎖羅盆一帶山徑的破壞情況。然而，天文台的預測明顯失準，明明是多雲為主的天氣，卻變成下雨天，由於大路佔行程比例較多，縱使下著細雨對行程沒有太大影響，最後在天氣因素下取消往西流江。

作者介紹：北潭坳，香港西貢半島一地，同是郊遊熱點。網名因「末日年」首場野外定向比賽而得，閱歷僅廿載，又稱坳仔矣。厭倦「行街、購物、睇戲」倒模式生活，假日親近大自然，才是養生快樂之道～

鎖羅盆（北潭坳Blog提供）

日期：2018年12月23日（日） 路線：烏蛟騰—谷埔—榕樹坳—鎖羅盆—荔枝窩—三椏—下苗田—烏蛟騰 天氣：陰，間中有雨

早上在大埔墟乘小巴往烏蛟騰，乘東鐵途中已見外面正下微雨，似乎是日的降雨有點意料不及，人們為免掃興，繼續出發，無論候車人數還是沿途遊人數量不算太少，第一台小巴坳仔沒能上到。抵達烏蛟騰，趁時間還早，冒微雨欣賞楓香林，沿九擔租方向走一分鐘就到，規模當然比大棠的要小，視覺上遠看才美觀，近看的話有不少葉片尚未轉紅，而且楓香林背靠山墳，拍攝角度就需遷就一下。

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+ 4 + 3 + 2

攝過幾張相，就在茶水站享用豬肉麵，很有飽足的感覺。看看雷達圖，雖然身處位置一片空白，不過微雨仍繼續在下，相信是高度較低的雨層雲所為，微雨要持續一段時間了，於是打開雨傘起步。穿過小巴站後方，沿烏蛟騰郊遊徑樓梯盤旋而上，之後緩緩下降，經已荒廢的亞媽笏村抵達分水坳，雨水還未滲進泥土裡，所以尚算好走，還記得前年三月某個霧雨天經亞媽笏回程，地上遍地泥漿。到分水坳附近，雨停了，可以收起雨傘，並經古道下谷埔，但石面變得濕滑，危險性無疑增加了，所以要特別小心，可以的話就走旁邊的泥路。



漫步村徑去岸邊，村裏的廢棄蘆葦田，總是令人心曠神怡。走過一家士多，發現田上竟然有幾朵疑似油菜花開着，坳仔對辨認植物的能力其實很差，不過要是真的油菜花，那證明天氣真的反常了，近來的天氣像春天多於秋天，據天文台統計連續八年十一月的日照時間都明顯低於正常值。

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+ 11 + 10 + 9

大多數遊人在谷埔村盡頭折返，只有少數繼續前行上山，深入榕樹坳及鎖羅盆兩村。一離開谷埔村，就看到岸邊路面被「山竹」風暴潮破壞的痕跡，連樓梯亦被沖毀，只好在棧道般的路段扶樹而上。在山腰走了半小時下達榕樹坳廢村，「山竹」過後樹葉都給吹掉了，沒如過往般陰森，而且村裡還有一些工程在進行，包括修建避雨亭及椅子，似乎近年政府為免被廢村後人投訴，就把廢村做點小工程，坳仔看過下七木橋有個告示板，牛屎湖村口有個指示牌。到達碼頭，陣陣涼風吹拂之餘看到雲底稍為鬆散，希望稍後可以維持不下雨吧，那就可以趁潮退再走西流江，對岸已是鹽田港的長長海岸線。

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過了幾排長滿藤蔓的廢屋，就要越小溪，翻過約一百米高度的山坳往鎖羅盆，上山路況未算很差，不過位置深藏樹林中，地上野豬痕跡處處。下山路況變得惡劣，原有路面有不少被塌樹湮沒，基本上只能靠新開闢的繞道，而且沒有引路帶，需要小心認路。鎖羅盆村內亦充滿被「山竹」蹂躪的痕跡，除吹毀的樹葉令環境變得非常開揚外，連巨型的樹木都連根拔起地塌下，村民雖然向政府反映過，可是位置偏遠而不優先清理，上月才自行修個缺口，此前的臨時繞道仍在。

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+ 35 + 34 + 33

在鎖羅盆村同樣沒停留太長時間，沿逾三百五十級樓梯急登約一百米的山坳，然後緩降鎖羅盆與荔枝窩中間的山塢。山塢至荔枝窩相當鄰近海邊，在「山竹」風暴潮蹂躪下環境亦很惡劣，灘上垃圾處處，原有路面不知所終，遊人要另擇繞道，完全不是以前走過的路，相信漁護署也因龐大工作量關係，尚未清理連接谷埔經榕樹坳、鎖羅盆至荔枝窩的山徑吧，起碼途中的指示牌不久前才換過新，顯示並非無人打理。

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+ 9 + 8 + 7

到達荔枝窩又開始下著細雨，休息一會經山尾坳往三椏村，由於雨勢持續，雖然時間上的確足夠遊覽西流江，因為只是兩點左右，不過如此天氣穿過牛屎湖山密林感覺肯定不好受，所以再在士多休息一會，最後以頗為緩慢的速度，經下苗田返回烏蛟騰作結，地面泥土已開始吸收雨水而變得有點泥濘，同時臨到烏蛟騰，雨勢逐漸較為頻密，要是還有大段路程，必會狼狽不堪。11、12月已有多個星期六天朗氣清，星期日卻陰雨綿綿，據說前個星期日（12月16日）預測是晴天，實際西部地區有陣雨，對每個星期六都要上班的人來說，鬱悶至極。

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【本文獲「北潭坳Blog」授權轉載。】