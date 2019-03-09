【清水灣行山路線】大坳門上餓死雞大嶺峒　經東脊登頂釣魚翁

清水灣郊野公園分開東、西兩翼，西邊以廟仔墩、釣魚翁及田下山等山峰。而東邊則有大嶺峒、餓死雞、平托坑山等山嶺，東西兩面的山脊遙遙相對，互相輝映。 文：戴緻賢 Johnny

山野間領隊今次介紹一條路線，一次過穿越清水灣郊野公園東西兩面最高的山峰；東面291米高的大嶺峒及西面344米高的釣魚翁，可謂一條非常好玩的路線。讀者須於鑽石山港鐵站巴士總站乘坐91號九巴於大坳門站落車起步，落車後沿清水灣道向大坑墩方向步行，上山的隱蔽路口約於龍蝦灣路路口起打後200米附近一個英式公路三角柱體路標介石旁。不需爆林，路標清晰，不消一會，向後回望，便見到釣魚翁之英姿。

此段路算好走，末段接回龍蝦灣郊遊徑標距C3201附近。稍事休息後，逆走部份龍蝦灣郊遊徑落山，前往餓死雞方向。但建議讀者開啟行山專用地圖GPS APP來尋找正確的入口，以免蕩失路。通往餓死雞之途離開郊遊徑約300米距離，中途灌木林較密，但仍算易辨別路向。餓死雞263米之巔有一矮小標距，比起其他三角網測站，餓死雞這一支算是大人國小人國之比了。

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離開餓死雞，沿路返回郊遊徑，順走便抵達是次行程第二個山峰 ──大嶺峒。

此處景觀開揚，設有觀景台，能飽覽牛尾海一帶壯麗景色，綠蛋島、平面洲、爛排等近岸小島盡收眼底。之後往平坑托山（216米）進發，沿徑上火山凝灰岩巨石怪石嶙峋，有的像三角飯糰、有的像開天窗。返回龍蝦灣路的支徑在未到平坑托山山頂左手邊，這支徑灌木林不密，而且能更近距離望牛尾洲、相思灣一帶風景。到達車路後，可伸延小段到62米的山頭大休。

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休後，沿龍蝦灣路返回剛才落巴士的大坳門，可在士多稍事補給糧水小休，再在士多後的小徑入口前往釣魚翁。開首易行，有一小段與一條未命名通往釣魚翁南麓／清水灣道的郊遊徑，釣魚翁東脊的入口在右方。根據筆者形容，釣魚翁東脊路徑分三個段落；第一段相對平緩，第二段相對較陡斜，第三段近山頂略為崎嶇，部份又近懸崖邊，每步需小心翼翼前進。但筆者個人觀感認為，釣魚翁東脊是上釣魚翁最短距離的一條山路，其危險程度反而不及八仙嶺仙姑峰的馬騮崖。

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+ 4 + 3 + 2

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

釣魚翁是將軍澳出名的後山，亦是西貢三尖的第二尖。在山頂稍事休息後，可在北脊落山，在與廟仔墩間之西麓返回釣魚翁郊遊徑。順走郊遊徑小段，沿通往日出康城的連接山徑落山，終點在污水處理廠及峻瀅之間的後巷。讀者可前往康城站乘港鐵或於環保大道乘新巴796X回市區離開。

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【文章轉載自「野外動向 HK Discovery」，原文：【山野間系列】餓雞平托魚翁東】

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