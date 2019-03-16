【國足】簡拿華路兼任男足主帥　徵召8名恒大兵出戰中國盃

中國足協周五在微博上宣布，綜合個人經歷、技術戰術風格，以及對中國球員的熟悉程度，最後決定委任現時執教廣州恒大的意大利名將簡拿華路（Fabio Cannavaro）兼任中國國家隊主帥，帶領中國隊出戰本月21至26日於廣西舉行的中國盃四角賽。

簡拿華路昨日已宣布首份入選名單，其中恒大有多達8人入選，而且教練團隊、管理人員，及翻譯等完全來自恒大，國足及恒大前教練納比亦會轉任顧問。「大簡」首戰會是3月21日對泰國。

中國足協公布，廣州恒大教練簡拿華路，將兼任國足主帥，領軍出戰中國盃。（視覺中國）

今次的23人入選名單中，效力愛斯賓奴的武磊因需時適應當地環境，所以未有徵召。鄭智、郜林、于漢超等老將未有入選，但馮瀟霆、嵩俊閔等依然在陣。

吳㬢（左一）、蒿俊閔（左二）仍然入選中國隊最新大軍名單。（Getty Images）

中國隊最新名單：

上海上港：顏駿凌、傅歡、呂文君 廣州恆大淘寶：曾誠、馮瀟霆、高准翼、劉奕鳴、張琳芃、張修維、何超、韋世豪 山東魯能泰山：王大雷、蒿俊閔 北京中赫國安：李磊、張稀哲 江蘇蘇寧：李昂、吳曦、謝鵬飛 河北華夏幸福：姜至鵬、董學升 天津天海：王永珀 重慶斯威：彭欣力 長春亞泰：譚龍

時隔數月，中國隊將再戰泰國隊；數月前雙方在亞洲盃碰頭，中國反勝泰國晉級。（Getty Images）

今次中國隊名單，包括季前加盟恒大幾名年輕球員韋世豪、張修維，劉奕嗚等，令外界指恒大就是一支參加中超的「中國國家集訓隊」的說法進一步確立，早前有不少意見指，此舉會阻礙中超職業化。

國足前教練納比，轉任國足顧問，料會為「愛徒」簡拿華路提供意見。（視覺中國）

與此同時，中國《信息時報》稱，假如大簡帶隊成績讓外界滿意，未來他有可能長期帶隊。一旦大簡要長期帶領中國隊，廣州恆大可能要另覓繼任者。

中國正式申辦2023亞洲盃

此外，新華社昨日引述中國足協指，經過充份評估後，中國足協已向亞洲足協正式提出申辦2023年亞洲盃。