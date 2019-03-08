【國足】網傳邀摩連奴擔任男足主帥　中國足協緊急闢謠

一則名為「摩連奴拒絕國足空白支票」的消息周五（8日）在內地網路流傳，有消息稱中國足協向摩連奴拋出了橄欖枝，希望他能夠成為國足新主帥。 在該消息傳出後不久，中國足協新聞辦便在微博上闢謠，指出網傳「中國足協邀請知名教練摩連奴擔任中國國家男子足球隊主教練」的消息不實，請傳媒和球迷勿輕信傳播。

中國足協緊急闢謠，否認邀請摩連奴擔任男足主帥。（微博截圖）

英超豪門曼聯去年12月18日在官網宣布主帥摩連奴（José Mourinho）離開。中國隊主教練納比（Marcello Lippi）則於上周一（2月25日）正式宣布，將結束作為中國國家隊主教練的生涯。納比走後，中國國足主帥人選一直未定，而摩連奴的下一站亦備受矚目。

網絡傳言指摩連奴（圖）收到中國足協的空白支票，讓他隨意填寫金額。（資料圖片）

傳言摩連奴拒絕足協邀請

此前有傳媒報道稱，據羅馬尼亞足球經紀人Ioan Becali爆料，摩連奴親口告訴他，中國足協向自己提供了一張可隨意填寫金額的空白支票，但摩連奴表示仍然希望在歐洲足壇繼續執教，等到60歲之後再去中國，因而拒絕了中國足協的執教邀請。在該消息傳出後不久，中國足協新聞辦便在微博上闢謠，指出網傳「中國足協邀請知名教練摩連奴擔任中國國家男子足球隊主教練」的消息不實，請傳媒和球迷勿輕信傳播。

資料顯示，56歲的摩連奴精通8國語言，先後獲得葡超、英超、意甲、西甲等聯賽的最佳教練，並4次當選歐洲足協年度最佳教練，4次當選國際足球歷史及統計聯會（IFFHS）世界最佳教練。他還榮膺2010年度首屆國際足協金球獎世界最佳男足教練。

（綜合報道）