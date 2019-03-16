【亞少田徑賽】梁詠曦女子100米第7完賽　留下0.1秒的遺憾

「落淚是因為未能達到一年前定下的目標。」 「未能奪得一面獎牌，非常失望。」 新一代女子百米飛人梁詠曦，今天於亞洲少年田徑錦標賽100米決賽跑出12.33秒33排第7，賽後訪問一邊淌淚，一邊訴說失望之情。 攝影：梁鵬威

上周才於港九區D1田徑賽擊敗勁敵陳佩琦榮膺百米女飛人，梁詠曦今天轉戰亞少，上午於準決賽跑出12.34秒，以第4名晉級決賽。下午賽事，她以12.33秒第7名衝線。

梁詠曦（左）以12.33秒完成女子100米，與個人最佳時間只差0.1秒。（梁鵬威攝）

賽後，梁詠曦旋即離開跑道，過了15分鐘才重回賽場接受訪問。雙眼通紅的她透露：「為了亞少田徑賽，預備了足足一整年，希望在這個比賽中打破PB（12.23秒），但最後還是差0.1秒。」冠軍為印度的阿氏提卡桑，跑出11.97秒，日本的青山哈那及印尼的努爾安蒂埃爾納分列亞季。

梁詠曦接受訪問時雙眼通紅，對今天的表現不滿。（徐焌然攝）

教練鄧漢昇（左）認為梁詠曦（右）由克服傷患，如今跑入亞洲頭八，已令他相當自豪。（徐焌然攝）

雖然失望，但這名中五生坦言已盡全力：「教練跟我說，我由初賽到準決賽和決賽，狀態一直提升，時間愈跑愈快，但我始終以第4名晉身決賽，最後未能爭取獎牌，當然可惜。」梁詠曦於亞少未竟全功，她已將目光放到下個賽事，就是4月12日於肇慶舉行的全國田徑大獎賽，「亞少表現如此，我不甘心，希望在大獎賽做到今次沒達成的目標，奪獎牌、破PB」。

「無論對手有多強，我希望我能比她們更強。」倔強的梁詠曦誓不低頭，亞少之後，她繼續在田徑路上馳騁。

完成個人賽事，梁詠曦周日將為港隊出戰異程接力賽。（梁鵬威攝）