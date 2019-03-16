【F1澳洲站】古碧沙復出首戰包尾起步　新人諾里斯驚喜入前十

一眾車迷引頸以待的F1新賽季，本周末終在墨爾本掀起序幕，今日（16日）上演排位賽，平治車隊的咸美頓與保達斯包辦頭兩位。 另外，重返F1賽場的古碧沙，今場排位賽禍不單行，在賽場造快圈時「撞牆爆軚」，正賽只能末席起步。

2019年度的F1賽季在澳洲墨爾本燃起戰火，「平治雙雄」咸美頓（Lewis Hamiton）與保達斯（Valtteri Bottas）包辦頭行，冬測效果甚佳的法拉利車隊，華迪爾（Sebastian Vettel）與新隊友陸克萊（Charles Leclerc）則在第3及第5位起步。今季「升呢」的加斯利（Pierre Gasly），第一節排位被淘汰，加上兩架雷諾戰車亦未能躋身前10位，同樣令人意外。

「平治雙雄」咸美頓與保達斯包辦頭行；法拉利的華迪爾則排第3位。（Getty Images）

泰國籍的新人艾邦亦順利打入第二節排位，並將以第13位起步。（Getty Images）

幾個本年度的「新面孔」同樣成為焦點，時隔9年重返F1賽場的波蘭車手古碧沙（Robert Kubica），今季為威廉士車隊出戰，首站排位賽卻出師不利。第一節排位時，在10號彎不慎「撞牆」，導致戰車的右後胎爆破，未能造出快圈，只能以1分26.067秒的戰績敬陪末席，比隊友佐治羅素慢約1.7秒。古碧沙在第三節練習進入維修站時，同樣不慎「撞牆」，更在賽道上留下碎片。

古碧沙「撞牆爆軚」逐格睇（按圖放大）

Robert Kubica hasn't raced at Albert Park since 2010...



And the pit lane seemed a little narrower than he remembered in FP3 😅#AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/4Kpy5jfJPd — Formula 1 (@F1) March 16, 2019

古碧沙在排位賽後表示，對失誤感到尷尬：「排位時我感到戰車突然有大幅改善，所以我更進取，卻犯下愚蠢的失誤。若在普通賽車場，稍稍偏離賽道的問題不大，但墨爾本是街道賽，空間比我想像中狹窄。」

古碧沙指在排位的失誤是十分愚蠢。（Getty Images）

古碧沙因排位失誤，在正賽將在末席起步。（視覺中國）

相反，麥拿侖的年輕車手諾里斯（Lando Norris），令人眼前一亮的表現。他的隊友辛斯（Carlos Sainz Jr.）因引擎出現問題，第一節慘被淘汰，使該名英國新人車手成為麥拿侖的唯一希望。諾里斯不負眾望，殺入第三節排位，將在正賽第8位起步。

諾里斯殺入最後一節排位，並將以第8位起步。（Getty Images）

能在F1「地標戰」躋身前10位起步，諾里斯的表現絕不失禮，他高呼難以置信：「我相當緊張，畢竟今場是首場正式的F1排位賽。我與車隊原先準備造3次快圈，當時我對打入第二節未有太大信心，所以我每一圈都傾盡全力。打入第二節排位後，我只有一組新輪胎，但依然可以躋身前十，這絕對不是我賽前想像得到的。」

麥拿侖新人諾里斯賽後表示，在首場F1以前10位起步感覺難以置信。（Getty Images）