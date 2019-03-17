【足總盃】曼聯負狼隊兩連敗　蘇斯克查︰上任後最差一役

英格蘭足總盃8強，曼聯作客即使有拉舒福特建功，仍以1︰2不敵狼隊，為蘇斯克查上任後首度兩連敗。他承認今場是他重返奧脫福後最差一役。另外，曼城落後兩球下反勝史雲斯3︰2晉級，另外兩支4強份子是屈福特，以及米禾爾對白禮頓的勝方。

曼聯的達洛治38分鐘起腳，近距離省中狼隊球員手部，未有獲得12碼。今場蘇斯克查起用羅美路把關，他全場都十分忙碌，42分鐘出迎封位，位置感佳救出祖達的單刀，53分鐘再飛身救出魯爾占美尼斯的頭槌；5分鐘後，葡萄牙中場摩天奴命射同樣逃不過該名阿根廷門將。曼聯全場控球率達61%，不過狼隊起腳17次，比曼聯還多6次。

曼聯空有控球率

戰至70分鐘曼聯終失守，狼隊球員左路突破，中鋒魯爾占美尼斯被5個曼聯球員包圍下兩度施射，最後於人堆中以右腳轉身射入網。曼聯以安達斯彭利拿入替安達靴里拉意圖加強攻力，不過未有成效前被狼隊於76分鐘打反擊，迪亞高祖達推順拉開2︰0。之後曼聯中堅域陀連迪路夫於邊線鏟球後被球證出示紅牌，經VAR後才改判黃牌。完場前梳爾爆落底線，傳中予拉舒福特轉身破蛋，狼隊仍以2︰1晉級。

祖達於左路活躍，為狼隊射成2︰0。（路透社）

曼聯作客控球率達61%，以1︰2負狼隊（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

連同於英超負阿仙奴後，曼聯首次於蘇斯克查領軍下兩連敗，上次是摩連奴離隊前最後兩場。蘇斯克查承認狼隊是發揮較佳一方︰「我們入局太慢，控球時不夠尖銳及快速，令人失望。我們在前場的質素不夠，今場是一大倒退，受限於自己傳球及控球的水平。」他續說︰「今場是我執教曼聯以來發揮最差一場（poorest performance）。國際賽期將來臨，希望有時間讓大家修正。我們在英超位置不錯，打入歐聯8強，遺憾未能打入足總盃4強。」狼隊則是21年來首次打入英格蘭足總盃4強，有機會面對曼城、屈福特或米禾爾對白禮頓的勝方。

球證曾向域陀連迪路夫出示紅牌，經VAR後改出示黃牌。（路透社）