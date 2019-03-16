【法甲】摩納哥作客絕殺里爾　查甸回歸7場聯賽不敗離降班漩渦

法甲摩納哥經過「易帥鬧劇」後，查甸再度成為摩納哥主帥後，成效立竿見影。在昨晚（15日）作客法甲聯賽次位的里爾，憑卡路士雲尼斯奧斯在完場前一箭定江山，1球力克里爾，在聯賽7場不敗，摩納哥躍升至第16位，與降班區域拉開9分距離。

摩納哥在去年10月解僱查甸（Leonardo Jardim），由法國傳奇前鋒亨利接任，可惜亨利未能帶領摩納哥離開水深火熱，在12輪法甲中僅錄得2勝3和7負的戰績，加上未曾在主場報捷，結果今年1月底被球會辭退，黯然下台。

不過，摩納哥竟然找回早前被辭退的查甸，再度接任主帥一職。摩納哥管理層承認，當初解僱查甸的決定過於倉促，並再度委任查甸，使他在球會完成未完的工作。

亨利在執教摩納哥期間戰績欠佳，上任3個月便球會辭退。（視覺中國）

查甸再次接手摩納哥的當前急務必定是率球隊離開降班區域，查甸在1月底接任時，摩納哥仍處於聯賽第19位。查甸上任後的首仗，與另一支護級球隊迪安對碰，但竟以兩球不敵對手。易帥後再度失利的摩納哥，其後谷底反彈，在今輪聯賽前已取得6場不敗，創下今季最長的不敗紀錄。

查甸重返摩納哥後，在近7仗不敗並取得15分，率領摩納哥暫離降班漩渦。（視覺中國）

摩納哥今輪作客挑戰聯賽次位的里爾，里爾在聯賽同樣9場不敗，對摩納哥而言確實是一場硬仗。兩軍在今仗勢均力敵，一同製造12次埋門，但作客的摩納哥其中8球命中目標，比里爾的3球為多。不過，兩軍久久未能攻破對方大門，摩納哥在完場前終於打開缺口，卡路士雲尼斯奧斯（Carlos Vinicius）在禁區內避過對方守衛，門前近射得手，一球絕殺里爾，全取3分。

卡路士雲尼斯奧斯在完場前攻入絕殺一球，作客一球力克里爾。（視覺中國）

摩納哥延續聯賽不敗紀錄至7場，其中更分別擊敗前列里昂及里爾，錄得4勝3和的佳績，合共搶得15分，使摩納哥在聯賽榜拾級而上，暫時以30分列聯賽16位，與降班區域拉開9分優勢。

摩納哥近7場聯賽戰績（按圖放大）