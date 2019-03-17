【港超聯】東方龍獅易帥後首嘗勝果　終止逾兩個月不勝頹勢

今季只剩聯賽冠軍可爭的東方龍獅，奪冠還有希望嗎？還是再度四大皆空？ 東方自2019年後踏入低潮，各項賽事近8場未響勝鼓，經歷換帥後終在今日（17日）港超聯憑洛迪古斯個人轟入3球，以5：0大勝凱景，重返勝軌，隊長梁振邦揚言爭標仍未絕望。

凱景今仗有中場金玟基累積5黃「坐波監」，前鋒羅拔及主教練馮凱文同樣因對夢想FC一役後向球證投訴而被罰停賽，需改由助教黃耀富督師，惟前線盡失兩位主力下，隊長安基斯孤掌難嗚，上半場踢得被動。東方開賽僅6分鐘便先開紀錄，艾華頓接應林嘉緯頭槌二傳後，於門前篤入成1：0。

東方翼鋒艾華頓此戰表現活躍，38分鐘右路個人突破後斬中，洛迪古斯於無人看管下頂內柱入網，東方擴大優勢至2：0。完半場前凱景更有韓援裴贊洙傷出，惟一次攻勢差點追近，孫銘謙左路妙傳予安基斯，後者面對葉鴻輝於窄角度起腳被封走，半場凱景以兩球落後。

東方大勝終止不勝頹勢。（袁志浩攝）

洛迪古斯大演帽子戲法。（袁志浩攝）

新帥安祖史杜錫終「開齋」

東方在換邊後繼續主導球賽，57分鐘姚浩明右路斬高波入禁區，洛迪古斯半車身施射斜出；6分鐘後艾華頓右路輕力傳至林嘉緯腳下，後者快出迎的保羅一步横傳，門前的中堅利馬彭利拿輕鬆射入空門，東方領先至3球。

今仗積極爭取入球的洛迪古斯，分別於66及70分鐘連下兩城，大演帽子戲法，東方終以5：0大勝凱景，取得新帥安祖史杜錫領軍後的首場勝仗，終止8場不勝頹勢，賽後以23分位列第五，而凱景則繼續排榜尾。

利馬彭利拿亦有進賬。（袁志浩攝）

+ 5 + 4 + 3

梁振邦：增信心但不可自滿

東方此役除了是新教練上任後首度保持清白之身，同樣是自今年1月2日於首循環聯賽擊敗凱景以來，時隔兩個多月的首場勝仗，平日嚴謹認真的主教練安祖史杜錫，賽後難得展露笑容，球員亦總算鬆一口氣，隊長梁振邦說：「這場勝利真的等了很久很久，贏波的感覺當然好，但凱景的水平始終不太高，不可因此而自滿，惟仍可助球隊奪回信心。」

東方贏波後向入場打氣的球迷致謝。（袁志浩攝）

安祖史杜錫獲得上任首勝。（袁志浩攝）

聯賽尚餘四輪，東方目前落後榜首的和富大埔達6分之多，惟只需面對理文、夢想FC及佳聯元朗等中下游球隊，以及於最後一周硬撼傑志。「傻邦」坦言球隊仍處於重整階段，新教練需要時間建立自己的一套踢法，但對爭奪聯賽錦標仍未絕望，「數字上還有機會去拼，實際上其實一樣，若球隊餘下四場全勝，雖未必具爭標優勢，但仍可爬升至三甲，大家分數仍很接近。我相信希望仍在，球員一定要存有希望，若沒希望便玩完。」