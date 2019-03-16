【港超聯】富力被破主場金身跌出榜首　楊正光：放開壓力是好事

自今年1月12日主場大勝夢想FC後，富力R&F近5輪聯賽均坐穩港超榜首，惟這支「千萬大軍」今日（16日）於主場以2：3不敵傑志，今季首度於主場燕子崗運動場落敗，並連續兩仗失分，終在63日後將榜首之位拱手相讓予同日取勝的冠忠南區，不過主教練楊正光仍對爭標樂觀，認為可助球員減輕壓力。

傑志賽前因外援泰迪未獲發中國簽證，一度引起風波，惟足總日前介入後成功解決事件，令賽事可預期舉行，不過「藍鳥」先將這位克羅地亞中場放於後備席上，並改踢3中堅陣式，起用小將羅梓駿出任右中堅，而唐建文則以右翼衛身份亮相，嚴防主隊左翼林志堅。富力陣容較去仗迎戰冠忠南區時僅得1個變動，由陳俊樂取代沙沙，擔任中場指揮官，而侯俊傑亦於開賽前在替補名單上除名，令主隊只得6位後備球員候命。

傑志今仗改踢3中堅陣式，以羅梓駿及唐建文兩名守將嚴防倒戈的林志堅左路來襲。（袁志浩攝）

「藍鳥」上半場初段受壓，富力僅兩分鐘便錄得首個埋門，伊達左路罰球斬入禁區，後上的梁諾恆加一腳卻欠力度，皮球遭王振鵬沒收。富力10分鐘後再有前鋒利安高接應長傳，半單刀下燙射被擋出；傑志14分鐘左路組織攻勢，由禁區頂的華杜斯撞射，不過亦被富力門將周煜辰飛身撲出底線。戰至22分鐘「藍鳥」終靠反擊得手，費蘭度與盧卡斯撞牆後於禁區內射入，助傑志領先1：0。富力更被此入球打斷氣勢，多番進攻無果，37分鐘更差點遭馬特史密夫頭槌破門，惟周煜辰再度勇救險球，半場傑志以一球帶前。

鞠盈智於禁區內淡地避過羅拔圖後起腳勁射，一度助傑志拋開至2：0。（袁志浩攝）

基奧雲尼3分鐘連轟兩球追平 盧卡斯助傑志奠勝

富力換邊後加強攻力，由前鋒迪布尼入替陳俊樂，惟57分鐘傑志再下一城，隊長黃洋直線妙傳至鞠盈智腳下，後者冷靜扣過羅拔圖後左腳抽網頂建功，助傑志擴大優勢。不過富力憑射手基奧雲尼3分鐘內連轟兩球，這位港籍前鋒先於65分鐘門前抽入，再乘角球混戰快射破網，短時間內助富力扳平。

盧卡斯近門建功，入球後相當「得戚」，向場邊記者扮鬼臉。（袁志浩攝）

採穩守突擊戰術的「藍鳥」戰至73分鐘再有斬穫，費蘭度右路底線傳中，12碼點附近的盧卡斯踏前撞射成3：2。富力尾段梁諾恆兩度頭槌失機，後備入替的羅港威面對空門僅射中網側，最終傑志險勝富力3：2，追至跟富力同得27分，雖對賽成績各得1勝1負，惟對賽得失球不及對手，於和富大埔迎戰香港飛馬前，排積分榜第3位，富力則位列次席。

賽前因簽証問題引起風波的泰迪，今仗尾段後備上陣約20分鐘。（袁志浩攝）

傑志3連勝追近前列 朱志光：如尋回遺失的電話

完場一刻傑志球員振臂高呼，賽後向特意北上撐場的近40名球迷答謝，逐一擊掌分享喜悅，入球功臣鞠盈智認為勝仗意義重大，「作客富力特別難踢，沒想過劇情這麼峰迴路轉，但過程不用理會了，最重要便是取勝，因為賽前知道若這場未能全取3分，富力很大機會奪冠，現在追近分差，更是用自己的實力協助球會，當然十分開心。」

傑志眾將賽後與球迷分享喜悅，無論球員與球迷都顯得激動，可見這3分的重要性。（袁志浩攝）

鞠盈智亦透露，教練團認為富力球員年紀跟傑志相近，賽前部署上半場以防守行先，一改「藍鳥」進攻型踢法。主教練朱志光坦言因賽前球隊未有機會「踩草」，因此初段以試探為主，踢得較被動，「準備了兩至三套戰術去做，過程中球員紀律性令我很滿意，球員沒有因積分咬緊而表現得患得患失，是這場勝仗的最關鍵因素。」傑志季初表現未如理想，一度跌至積分榜第7位，但近期聯賽已連贏3場，追至與富力同分，朱志光以「神比喻」形容此刻感覺，「雖然未至於有很大爭標優勢，但有點感覺像遺失電話後尋回一樣，球季仍未完結，仍有盃賽及亞協盃賽事要應付，要視乎傷兵康復進度，球隊或需改變踢法。」

楊正光賽後坦言富力球員入局較慢，雙方心態成今仗勝負分野。（袁志浩攝）

楊正光：放開榜首壓力是好事

富力近兩仗硬碰爭標對手時失分，將連續5輪佔據的榜首位置拱手相讓予冠忠南區，主帥楊正光認為球員面對勁敵時踢得較拘緊，仍需時間改善心理問題，「今場即使落敗，讓前列分數拉近，但正面來看是件好事，球員可放開壓力。未來目標是打好每場比賽，最終當然希望贏冠軍，但否則亦會爭取聯賽最佳排名。」