【港超聯】李家豪2386天後再入球　大埔反勝飛馬登榜首

2012年9月2日，年僅19歲的李家豪在橫濱FC（香港）以2：5敗予南華的聯賽中，為橫濱射入一球；哪料下一個入球，竟要等足2386天？ 經歷過人生低谷，李家豪季初加盟和富大埔，不單代表自己家鄉、再度追隨恩師、更回到童年時隨李志堅學法之地，一切彷彿回到原點。 「人可能要遇到些事才會醒覺。」堅sir如是說。經過二千多天的等待、低谷、再振作，李家豪終於以一記罰球，幫助受感冒潮困擾的大埔，以一場勝仗領大埔升上榜首。

和富大埔周中在亞協盃附加賽次回合，踢到互射12碼階段才淘汰朝鮮的黎明SC，賽後球員都疲態盡現，加上受盡感冒潮困擾，辛祖、哈利、伊高沙托尼、李嘉耀等紛紛「中招」，除患上流感的李嘉耀外，其餘三子今日都先後帶病上陣。

受兵疲影響，大埔上半場踢得患得患失，飛馬更憑羅斯接應罰球頂入先開紀錄，及後袁振昇幾乎將比數拉開。「綠戰士」把握富力失分上榜首的希望，一度顯得渺茫。

但換邊後的大埔判若兩隊，將形勢逆轉，65分鐘先有伊高沙托尼禁區頂施冷箭射入掛網波，打開紀錄；73分鐘，辛祖再於禁區頂博得罰球，李家豪操刀主射入網助大埔反先，儘管飛馬末段幾乎由艾華追和，但大埔仍守得住，終以2：1全取3分。

伊高沙托尼的冷箭得手，助大埔在下半場扳成平手。（高詩琦攝）

李家豪處理死球，直射入網，助球隊反勝飛馬2：1。（高詩琦攝）

李家豪鼓起勇氣主射罰球 「入波那一刻呆了」

「好驚喜！」賽後，李家豪不禁高呼：「我們上半場踢得很辛苦，踢落真的好攰、好攰，飛馬攻勢又很入肉，半場更落後一球⋯⋯但大家都咬住啖氣。」平日大埔操練，李家豪雖有主射罰球，但比賽時往往讓給外援隊友負責，入球後有一吐烏氣之感：「很多隊友鼓勵我射，今日決定自己射⋯⋯入波那一刻我也呆了，真係入咗！上半場真的好攰，入完波真的鬆晒。」

李家豪早年效力香港飛馬時曾捲入假波案，最後獲判無罪釋放，今季初加盟大埔前曾離開港超一季半之久，自然開心有此機會：「尤其自己本身是大埔人，回到自己小時候開始踢波的地方，跟那時的隊友如燁仔（馮慶燁）一起踢波又代表大埔，比以往踢任何球隊的感覺都大。」他坦言加盟大埔之初，未有預期有這麼多正選機會，本來只想打起狀態，「現在超乎預期，希望能代表大埔拿到（聯賽）冠軍」！

李家豪經歷人生低谷後，在2386日後再取入球，他亦感到十分感動。（高詩琦攝）

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堅sir談季初簽李家豪：唔係咁簡單

李志堅談及季初決定簽入李家豪，曾遇上不少阻力，但自己願意承擔責任：「找他回來沒有那麼簡單⋯⋯家豪由細跟到我大，中間發生了一些事，但只要肯改變、把握機會，他已找回自己、找回人生目標，他對得住他的家人、也對得住我。」堅sir認為，李家豪受過官司困擾後，心態有所轉變：「他變得更加珍惜、更集中，人可能要遇到這些事才醒覺，人要沉迷一件事就會很沉迷，希望多提醒他一點。希望他繼續進步，有一天可以踢香港隊。」

李家豪在今季重回恩師李志堅的懷抱，堅sir坦言李家豪經歷低谷後，心態有所轉變。（高詩琦攝）

尚餘4輪聯賽下，大埔以29分力壓獲28分的南區登上榜首，是香港頂級聯賽首度由兩支區隊分佔第一、二位。李志堅賽後特別召集全隊圍圈，高呼要爭取聯賽冠軍，他直言：「（對聯賽冠軍）希望很大，不過還是那一句，別人失分當然好事，若已帶開一、兩場波，擊敗對手就搞掂，才會去想，現在沒有失分的空間。」順利度過地獄賽程，他表示終於有空間處理之後的賽期問題，「要跟足總談談如何調賽程，有些申請過調不到，希望之後合理的調動可以做到，因為真的頂不住了。」

大埔反勝飛馬後，登上聯賽榜榜首。（高詩琦攝）