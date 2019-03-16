【港超聯】南區鬥夢想驚險搶3分　鄭兆聰：爭標要先做好本份

港超聯踏入第14周賽事，爭標形勢極為緊湊。 今輪聯賽繼續大混戰，今日（16日）傑志作客險勝原來「一哥」富力R&F，令同日出賽的兩支區隊有望縮窄分差。 今季主場表現突出的冠忠南區，在香港仔運動場面對護級的夢想FC陷入苦戰，最後仍憑蘇沙後備建功，以1：0險勝全取3分，短暫升上榜首。 攝影：高詩琦

冠忠南區賽前以25分排第3，若富力R＆F對傑志3分盡失、南區擊敗夢想，就可在尾場大埔出擊前暫上第一位。儘管南區有主場之利，曾令不少勁旅在香港仔失分，但今仗面對防守緊密的夢想，踢來卻略見患得患失，上半場除了比圖及卡拉錫兩人攻門稍有威脅，其餘時間都難以考驗屠俊翹；反而夢想有不少機會打開紀錄，26分鐘馬高斯近射被閂出，稍後拿祖施射又被李溢晉救到，林衍廷完場前禁區內右側窄角度起腳同樣被門將救出。

南區在補時階段絕殺夢想FC，以28分登上聯賽榜首位。（高詩琦攝）

南區換邊後調動見效 迪亞高及蘇沙成致勝關鍵

完半場前，夢想後衛雷文迪跟夏志明一次碰撞後倒地，疑傷及頸部未能繼續作賽，換邊後即由北村祝入替。兩軍拉鋸至60分鐘，南區主帥鄭兆聰終連換兩人，由蘇沙及溫俊入替卡拉錫及車潤秋，至72分鐘再以迪亞高取代狄卡奧，攻勢終有起色，迪亞高多次在左路發難為夢想後防帶來麻煩，73分鐘夏志明接應回傳遠射僅僅楣頂出底線，其後「子彈」及陸志豪連環施射都未能打開紀錄。

78分鐘迪亞高左路爆破落底，蘇沙接應短傳勁射又被救出。不斷向夢想後防施壓下，南區在85分鐘終打開缺口，把握一個左路的角球機會，遠柱的比圖頭槌頂回門前，蘇沙把握機會頂入，這個入球亦助南區以1：0擊敗夢想，全取3分。

蘇沙在85分鐘頭槌一箭定江山，助球隊在主場全取3分。（高詩琦攝）

鄭兆聰讚夢想防守出色

面對身處下游的夢想，卻幾乎重蹈對凱景失分的覆轍，鄭兆聰坦言夢想今仗防守出色，未有給予南區太多空位，「但我們下半場進取地變一變，找到入球，這是我們的鬥志。有些比賽未必踢得最好，但能獲勝就可以」。他指出，近來每場比賽細節上都出現問題，「這不是借口，但狄卡奧太太昨晚剛生了BB，狄卡奧沒怎麼睡覺，這情況對我們有點影響」。另外，門將謝德謙的肩傷亦已接近康復，但預計仍需休息10天左右。

同日富力敗予傑志，南區全取3分後得以暫時升上榜首，但Ricky指不會太關心爭標對手的形勢：「我們還有很多大戰要應付，還要作客對傑志和大埔，我跟球員說，贏了、做好本份，1：0的結果，我接受。」後衛沈國輝同樣強調，要先做好自己：「自己踢出最好一面就可以，不用理別人失分，若自己拿不到分也沒用。」

夢想FC門將屠俊翹今仗屢救險球，但亦未能為球隊保住清白之身。（高詩琦攝）

+ 3 + 2

蘇沙不介意正選機會減少 「給我機會我就展現能力」

蘇沙今日以後備身份建功，他對於近6場聯賽得2次正選機會未有意見：「只要Ricky給我機會落場，我就會展現出自己的確有能力幫到球隊。來到南區後，Ricky給我很多機會，先列後備不是問題，陣式有點改變了，而且每人都很重要角色，我會等待機會。」

這名來自巴西的翼鋒，2009至12球季效力南華後返回巴西，2013年6月回港加盟元朗，15年開始效力南區，意味他明年中就合資格領取特區護照，他坦言希望代表香港：「我想為香港而戰，因為我還算年輕，明年才30歲，還有很多年可以貢獻給香港隊，也有機會去其他球會繼續努力。」