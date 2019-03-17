【港超聯】理文余煒廉5分鐘即領紅　尾段驚險逼和元朗搶寶貴1分

為護級而戰的理文今日（17日）對佳聯元朗一役目標明確，便是要將3分帶走，球隊開賽3分鐘已領先一球，誰料兩分鐘後卻需以10人應戰。 「黃黑兵團」眾將未有洩氣，即使曾遭對手反超，但每位球員多跑一步填補空位，最終完場前努力得到回報，以2：2逼和元朗搶走一分，結果雖未令人滿意，但球員的搏勁卻令主教練陳曉明感動。

元朗主帥郭嘉諾因已前赴雲南修讀教練牌照，此仗未克領軍，元朗由台灣中堅王睿繼續披甲鎮守後防，惟新加盟理文的寶島後衞陳庭揚未被列入大軍名單，球迷期待的「台灣打吡」未能上演。

理文在韓援白智勳停賽下，起用梁嘉恆夥拍尼迪利攻堅，後者開賽3分鐘突破越位，禁區內控定後左腳燙射入網，理文早早領先1：0。

港超聯：尼迪利開賽3分鐘突破越位建功，理文本應有個好開始。（袁志浩攝）

港超聯：戰至5分鐘，理文中堅余煒廉（右）領紅被逐，理文頓時陷入劣勢。（袁志浩攝）

不過僅兩分鐘後，「黃黑軍圍」後衛余煒廉因從後拉跌單刀的慕沙領紅，十人應戰的理文以陳銘剛入替鄭兆均，惟守至20分鐘被慕沙門前衝頂破網追平。處於劣勢的理文由尼迪利作前線支點，兩次組織埋門頗具威脅，但干沙利斯走空迎頂，以及方栢倫門前插水式頭槌都無功而還，半場兩軍踢成1：1。

港超聯：元朗由慕沙接應郭子堦助攻破網，上半場中段已追成平手。（袁志浩攝）

卡立世界波元朗反超前 彭利拿助理文扳平

下半場初段理文前鋒尼迪利兩度錯失良機，47分鐘離門6碼內頭槌攻門，頂中陳嘉豪後中楣而出；61分鐘此子再接應方栢倫左路地波剷射高出。結果理文80分鐘再被元朗攻破大門，後備入替的卡立右路K角位窩利抽射，皮球直飛遠柱網仔，這球世界波助元朗反超前至2：1。

港超聯：理文法籍前鋒尼迪利把握力一般，換邊後兩度失機。（袁志浩攝）

身處降班旋渦的理文尾段狂攻，89分鐘一次右路角球機會，由史提芬彭利拿伏兵尾柱撞入，最終以2：2逼和元朗，搶得寶貴1分，賽後以7分位列第9，以3分領先榜尾的凱景。

港超聯：史提芬彭利拿89分的入球助理文搶回一分，守將陳銘剛開心得上前親吻其額頭。（袁志浩攝）

「若不是踢少一人，這場比賽我們可取勝！」理文副隊長顏樂楓完場後激動地說着。

主教練陳曉明亦坦言，比賽結果對球隊相當殘酷，「本來有個好開始，但5分鐘卻打少個，只可以說場內10名球員都是勇士，每人頂硬上跑多10%去填補空缺，在惡劣環境下拚搏至雙腳抽筋，讓我很感動。」

港超聯：理文在大部分時間少踢一人的劣勢下，末段逼和元朗，球員都十分激動。（袁志浩攝）

陳曉明：球員應銘記今場拚搏感覺

陳曉明認為賽果雖令人失望，惟相信球迷會滿意球員表現，「上場踢得令人失望，這場算時很好的回應，以球員今日的精神面貌，應該為此感到自豪，亦希望球員記着這種感覺。」

理文賽後與排行第8位的夢想FC仍有5分差距，護級形勢未樂觀，陳曉明指出賽程編排令球隊踢得較辛苦，「球隊下半季開始先對強隊，但元朗及夢想等仍未跟前列球隊交手，才讓我們看似陷於劣勢。」他補充稱即使球隊只搶得一分，但至少沒有敗於同級對手腳下，「希望今日搶不到的這兩分，餘下賽事可在其他球隊身上奪回！」