【菁英盃】梁嘉恆復出梅開二度　理文3：2絕殺傑志闖4強

菁英盃最後一場分組賽今日（3日）於將軍澳運動場舉行，理文及傑志為爭出線鬥至最後一分鐘，最終理文完場前憑西班牙外援干沙利斯絕殺，以3：2驚險擊敗傑志，以小組首名晉級4強。 理文主帥陳曉明望今仗可為球隊「轉世」，於餘下賽事出新出發，劍指這項盃賽冠軍。

衛冕的傑志派出陳晉一、鄭展龍及賓紀文3名小將，隊長黃洋則客串中堅，前線由克羅地亞外援泰迪孭飛。理文方面陣容變化不大，復出的澳門前鋒梁嘉恆正選上陣。由於南區昨日大勝凱景，賽前以7分位列次席，今仗獲勝一方即可晉級，但兩軍開賽初段皆欠缺進攻板斧，前場傳送出現多次失誤，導致攻勢頻頻斷纜，18分鐘韓援徐相民禁區頂扣過兩位守衛後起腳射近柱出界，已是首廿分鐘最具威脅的埋門。完半場前4分鐘，理文右路界外球擲入禁區，傑志球員頭槌解圍不遠，12碼點附近的梁嘉恆心口控定後抽射，惟射門高出甚遠，兩軍半場互交白卷。

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梁嘉恆（左）因傷缺陣約一個月，今仗復出即梅開二度。（袁志浩攝）

▼理文VS傑志圖輯（按圖放大）▼

+ 8 + 7 + 6

末段演「驚險10分鐘」 干沙利斯助理文絕殺

換邊後局勢轉變，理文49分鐘便由梁嘉恆門前接應黃炎堃長傳頂入成1：0，落後的傑志加強施壓，戰至60分鐘，賓紀文近門撞射省中人彈出，傑志由泰迪補中，追成1：1平手。9分鐘後輪到理文再下一城，黃炎堃右路地波傳中，梁嘉恆搶點快一步射入，理文再度領先。雙方為爭奪出線資格，最後十分鐘合演節奏明快的激戰，83分鐘先有費蘭度力壓守衛左腳射貼柱波破網，助「藍鳥」第二度扳平，4分鐘後更有泰迪門前飛身撞射中柱，另一邊廂梁嘉恆小禁區跳頂亦中楣。比賽進入補時階段，理文終憑干沙利斯接應右路傳中撞入，結果以3：2絕殺傑志，賽後以9分贏得小組首名晉級，而香港飛馬雖同得9分，但於計算對賽成績後只能以次名出線。

衛冕的傑志一度由泰迪扳平，但最終無以為繼。（袁志浩攝）

干沙利斯補時階段絕殺傑志，理文職球員衝入場內忘我慶祝。（袁志浩攝）

全軍上下一吐烏氣 陳曉明望理文「轉世」

完場哨子聲響起的一刻，理文球員情緒激動，有球員振臂高呼，亦有球員累得倒在地上，主教練陳曉明坦言全隊已等待了這場勝仗半年，「球隊一直想建立屬於自己的踢法，但季初受新埋班及球員受傷等因素影響，每仗都踢得很辛苦，有時更由贏變和、和變輸，信心自然會下降。無論球員、教練甚至老闆，始終需要勝利去釋放壓力，讓大家一吐烏氣、衝破束縛。」

陳曉明賽後特意召集球員圍圈振奮士氣，揚言菁英盃會以冠軍為目標，期望球隊於這場勝仗後重新出發，今日身穿紅衣的他更笑言自己「信邪」，日後會繼續以紅衣帶旺球隊，「之前自己執教飛馬時，贏傑志後球隊如『轉世』一樣，開始愈踢愈順，希望這次亦可如此。這役可說是球隊今季最好的比賽，外援表現逐漸對辦，跟球員建立默契，令中場產生變化，以及前線更多互動，希望今仗結予全隊信心，於聯賽搶分力爭中游。」

正選上陣的理文小將鄭兆均賽後振臂高呼，其表現賽後獲主帥陳曉明讚賞。（袁志浩攝）

陳曉明：勝利是投資青訓的回報

菁英盃準決賽會於4月13及14日舉行，理文晉級後會迎戰夢想FC，陳曉明坦言兩隊屬同級球隊，亦着重青訓，引證這項盃賽意義，他大讚兩位正選披甲的小將余煒廉及鄭兆均，「球會花很多心機及資源在他們身上，因為兩人有潛質成為港隊主力，有時或要犧牲成績，其他球隊亦未必有膽這樣做，這便是投資。今場勝利是上半季投資的回報，他們表現穩定，絕不似一位U22球員，值得高度讚賞。」

說到早前因傷曾缺陣數場賽事的梁嘉恆，今場復出即梅開二度，陳曉明有信心這位前鋒可慢慢回復當年水準，梁嘉恆亦稱：「之前兩星期進行了密集式治療，處理以往留下來的傷患，距離最佳狀態仍有約三成，我會朝這目標努力，追回失去了的光陰。」