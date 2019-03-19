【劍擊】張家朗大獎賽連奪獎牌　5月力爭奧運入場券

在男子花劍大獎賽美國阿納海姆站勇奪季軍的張家朗，今晚帶同獎牌與隊友返港。 生涯首次連續兩站大獎賽奪得獎牌，張家朗稱在法籍新教練Gregory領導下，心態和技術較以前成熟，Greg則期望令花劍隊發揮出最強實力。

除了獎牌外，張家朗（右）還帶回來一隻美國站限定的米奇老鼠公仔。（葉詩敏攝）

繼上月在大獎賽都靈站摘銀後，21歲「劍神」張家朗再於阿納海姆站勇闖4強，最終不敵法國劍手，不設季軍戰下以銅牌作結，世界排名由第10位微升3級重返第7，追平港隊和個人最佳紀錄。

張家朗說：「好開心，未試過一年內連取兩面大獎賽獎牌。」（葉詩敏攝）

張家朗今晚由洛杉磯返港，雖對連奪兩面獎牌感到開心，但未滿意今站表現：「其實覺得自己4強表現不大好，追平13：13後不夠冷靜，見自己之前以進攻搶分便急於進攻，連續兩站都有這個情況，需要調整。」

法籍教練Gregory去年11月加入港隊，家朗表示Greg帶來了不少轉變：「其中一個進步是比以前冷靜了，教練帶來新技術，還有心理上的調整，這是運動員所需要的。」張家朗在今站比賽時一度情緒低落，Greg在場邊喊話，給予他信心戰至最後：「他叫我要集中，不要理會對手做些什麼，最重要是我要做到自己要做的事。」

教練Greg坦言，在一年半後的奧運前，劍隊還需提升至最佳進度。（葉詩敏攝）

身旁的Greg大讚家朗表現：「很高興他連續兩站大獎賽取得獎牌，他的表現穩定，我對他有很大期望，渴望他會取得更多。」該名40歲教練坦言，為劍隊注入新思想之餘，還希望劍手打得「聰明」：「劍擊有趣的地方是，根據對手而不斷調整，不只要發揮學到的，還要發揮到最好。」他又謂劍手需要很多的信心，需學習處理心理和情緒。

張小倫（右）在世界盃埃及站團體賽與隊友合力取得第6名，教練對男團抱有信心。（葉詩敏攝）

除了對張家朗個人賽表現感滿意，Greg對現世界排名第8的香港花劍男團也有信心：「我認為這個排名也不差，而且還會提升，如張小倫和蔡俊彥，後者今站雖然沒有獎牌，但面對美國隊劍手仍有出色表現。」男花主力崔浩然（Nic）退役，張家朗認為港隊組合仍有力每站殺入前8，「小倫有經驗，蔡俊彥和我兩個左手將有一定優勢，而且我與楊子加小時候已一起打劍，很有默契」。

2020東京奧運積分賽即將展開，在上屆里約奧運16強止步的張家朗，5月將遠赴俄羅斯角逐世界盃，展開奧運積分戰，力爭個人及團體賽入場券。

對於游泳港將杜敬謙今天早上在美國練習時猝逝，家朗落機後得知消息深表哀悼：「很可惜，他很年輕，是個出色的泳手，成績超卓，希望他在天上過得好好的。」