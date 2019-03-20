【桌球】尼爾羅拔臣巡迴錦標賽激戰沙比　靠一個「黑柴」絕殺

尼爾羅拔臣及沙比在巡迴錦標賽8強激戰17局，最後的決勝局更打了65分鐘，雙方在最後的「黑柴」拉鋸，最終羅拔臣打入致勝的黑波，以局數9：8絕殺沙比，率先闖入4強。

尼爾羅拔臣（Neil Robertson）及沙比（Mark Selby）在英國上演了一場棋逢敵手的巡迴錦標賽8強。在首節初段，羅拔臣首先上力，領先2：0，但沙比之後愈戰愈勇，先後打出一棒103度及114度，連追兩局至2：2。沙比乘勝追擊，再取4局，包括在第8局打出一棒123度，首節遙遙領先羅拔臣6：2。

羅拔臣在第2節重整旗鼓，一口氣連下五城，反超前至7：6。沙比苦戰下終於中止頹勢，以68：66追平7：7。雖然沙比之後再贏多局，但羅拔臣一棒135度清枱，兩人打成8：8平手，要靠第17局分高下。

尼爾羅拔臣一度落後2：6，但最終以9：8勝出。（視覺中國）

羅拔臣及沙比在決勝局步步為營，十分謹慎。沙比在這局中段有一cue十分精彩，當時落後32：43，他有信心地打入綠波，白波餘勢未止，衝到底「箍」將貼邊的紅波撞了出來，紅波溜至中袋附近，將十分容易打入，獲得全場掌聲。

沙比這一球除了打入綠波，還將紅波撞出來。（網上截圖）

沙比精彩一cue：

Played to perfection 🎯#CoralSnookerSeries pic.twitter.com/fmDu9CSuOK — World Snooker (@WorldSnooker) 2019年3月19日

兩人在清顏色波時仍然爭持不下，羅拔臣打入藍波後，領先到57：47，但沙比之後入粉紅波，追近至53：57，只有4分之差，兩人將以「黑柴」定勝負。沙比想了很久才出cue，未能命中，他們開始互「set snooker」，絞盡腦汁，常常抓頭苦笑，最後羅拔臣把握機會打入，取得這局的勝利，以9：8絕殺沙比，率先打入4強。

一個「黑柴」定高下，沙比首先有機會打。（網上截圖）

最後「黑柴」分高下：

+ 4 + 3 + 2

What an end to day 1 in Llandudno!#CoralSnookerSeries pic.twitter.com/RRLtDpRlTD — World Snooker (@WorldSnooker) 2019年3月20日

沙比今場遇上羅拔臣，可說是棋逢敵手。（視覺中國）

+ 2

決勝局片段：