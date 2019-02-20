【桌球】趙心童中國公開賽打年度符碌波？　維法爾打146挫邁亞

桌球中國公開賽資格賽，有兩場比賽值得一提，在前日的中國內訌，趙心童以5：6不敵梁文博，其中在第5局，趙心童打出一球令全場「嘩」一聲的「符碌波」，紅波由左邊尾袋反彈到右邊，再彈高入袋。 至於昨日另一資格賽首圈，伊朗球手維法爾（Hossein Vafaei）以6：4贏邁亞（Hammad Miah），其中在第3局，維法爾差點打出147，他其中一球未能遷就到黑波位置轉打粉紅波，造出一棒146度。

桌球中國公開賽資格賽近日展開，傅家俊、袁思俊、比素、希堅斯、特林普、麥佳亞及鶴健士等順利晉級，而梁文博遇上趙心童，上演中國內訌，他險勝局數6：5晉級。這場比賽中，最有趣的是第5局的一球「符碌波」，當時趙心童打算將一個遠枱紅波打入左邊尾袋，但紅波在袋口彈出。

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趙心童（圖）與梁文博激戰11局，僅以5：6飲恨。（視覺中國/資料圖片）

趙心童「符碌波」逐格睇：

這球力度很大，紅波餘勢未止，高速沿邊滾向右邊尾袋，再在袋口彈高，跌入袋中。打入這球後，現場觀眾登時「嘩」一聲，並報以掌聲。一些桌球社交媒體都有分享這段片段，例如「Live Snooker」稱這是「警告：不經鏡頭剪接技巧」，至於「World Snooker」則加上「#FlukeOfTheYear」的標籤，意思是全年符碌精選。

趙心童在第5局打出「符碌波」，當時趙心童打算將一個遠枱紅波打入左邊尾袋，但紅波在袋口彈出，但在另一邊尾袋入。（視覺中國/資料圖片）

We've all got a mate who wouldn't raise their hand ✋



Tag 'em #FlukeOfTheYear pic.twitter.com/3wTcbg5HNl — World Snooker (@WorldSnooker) 2019年2月19日

Warning: This is not a camera trick 😱pic.twitter.com/lBfishPLyK — Live Snooker (@Livesnooker) 2019年2月18日

在昨日的另一資格賽，差點有147出現。24歲的伊朗球手維法爾面對英格蘭的邁亞，贏6：4順利晉級，其中在第3局，維法爾只差一度就打出147，他一棒打出146度。維法爾在哪一Cue沒有打黑波而打了粉紅波呢？

24歲的伊朗球手維法爾（圖）面對英格蘭的邁亞，贏6：4順利晉級。（視覺中國/資料圖片）

當維法爾打入了第6個紅波後，領先41：0，但白波的位置尷尬，與黑柴之間有幾個紅波，他無法用白波直接打中黑波，所以就轉打粉紅波。雖然維法爾順利一棒清枱，但就是因為這一球粉紅波，他無法造出147而是146。

維法爾在第3局打出一棒146。（視覺中國/資料圖片）

維法爾離147只差哪一球？