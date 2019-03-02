【桌球】比素靠運氣破解士碌架　網民：他可幫我揀彩票冧把

在昨日舉行的桌球印度公開賽次圈，7號種子比素（Luca Brecel）以4：1淘汰希堅遜（Andrew Higginson）。在第4局中，比素被「set snooker」，打算撞兩條邊後擊綠波化解，但失敗。不過，十分幸運地，白波不但沒有跌進中袋「撻死」，還反彈撞中綠波。比素的反應十分搞笑，突然低頭，之後跟對手說不好意思。

在當地時間昨日（3月1日）的桌球印度公開賽次圈，比利時球手比素鬥英格蘭的希堅遜，入局較快，先59：22先拔頭籌，之後連續兩局打出一棒破百，先在第2局一棒打出109度贏109：7，其後在第3局一棒打出101度贏120：12。

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7號種子比素（圖）以4：1淘汰希堅遜晉級。（視覺中國/資料圖片）

在第4局雙方爭持激烈，打完紅波後，兩人在綠波拉鋸，當時比素領先54：26。希堅遜「set snooker」，白波與綠波之間被啡波及黑波阻隔，比素打算撞兩條「箍」再撞綠波化解，但白波就在綠波旁經過，滾向中袋。

此時，運氣來了。白波並沒有跌入中袋「撻死」，反而撞邊反彈，緩緩下滾向綠波，最後輕輕撞到綠波後停下。比素也不知應該開心還是失望，他猛然低頭，十分搞笑，之後跟希堅遜說了兩句「sorry」（不好意思）。

比素在第4局的「符碌波」賽後引起網民討論。（視覺中國/資料圖片）

比素「符碌波」逐格看：

+ 4 + 3 + 2

When your opponent needs a snooker, and you do THIS.



REALLY!?



Luca Brecel's reaction is priceless 😂 #IndianOpen pic.twitter.com/t0U0mDZ1QY — World Snooker (@WorldSnooker) 2019年3月1日

「World Snooker」在社交網站分享了這段片段，網民都認為比素那一球十分好運，有的說：「好符碌！」（What a fluke）亦有的留言：「勁呀，他可以幫我選彩票號碼！」（Fantastic but can he pick my lottery numbers）

比素也不用不好意思，希堅遜把握機會打入綠波，最後以55：54擊敗比素，追回一局至1：3。不過，比素在第5局回復水準，一棒打出96度，以96：6輕鬆取勝，以局數4：1晉級。

全場比賽片段：