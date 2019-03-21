【足球】德國換血後首戰賽和塞爾維亞　辛尼被踩中腳踝變形幸無礙

德國國家隊主帥路維早前宣布，不再徵召三位世界盃奪冠功臣，加速球隊的改革，引起軒然大波。風波過後，德國隊首度出戰友誼賽，與塞爾維亞拍跳，結果雙方打成1：1平手。 不過，在完場前，德國的利萊辛尼被對方球員踩中左腳腳踝，場面恐怖，幸辛尼未有大礙。

德國隊在去年的俄羅斯世界盃爆冷分組賽出局後，主帥路維銳意進行改革，在3月初公布不再徵召3位曾奪世界盃冠軍的功臣，包括曉姆斯﹑謝路美保定及湯馬士梅拿，決心改朝換代。這次換血亦引起軒然大波，其中湯馬士梅拿更在社交網站上載短片，反擊路維的決定，直指對路維的決定大感憤怒。

紐亞是今仗正選中唯一一位仍在陣中的世界盃奪冠功臣，繼續鎮守德國的大門。（Getty Images）

在「換血風波」後的首個國際賽日，在禾夫斯堡迎戰塞爾維亞，路維在前場派出利萊辛尼﹑祖利安白蘭特（Julian Brandt）及19歲小將夏維斯（Kai Havertz）任正選，而RB萊比錫的左右二閘高路斯達文（Lukas Klostermann）及侯斯頓保（Marcel Halstenberg）在今仗一同正選上陣，配合紐亞及根度簡等「老大哥」，組成一支全新的德國國家隊。

德國的「換血風波」後首戰，當中不乏年青的球員。（Getty Images）

不過，德國在今仗卻首先失守，今季狀態大勇的法蘭克福前鋒盧卡祖域（Luka Jovic）門前頭槌一頂入網，在12分鐘為塞爾維亞先開紀錄。德國箭頭迪姆華拿（Timo Werner）在上半場兩度埋門亦未能轉化為入球。

路維在半場休息後換入馬高列奧斯，德國繼續主攻，終於在下半場中段收效，後備入替的哥列斯卡接應馬高列奧斯的橫傳，假動作騙過對方後衛後起腳入網，在69分鐘助德國追成平手，結果雙方在往後時間未有再增添紀錄，打成1：1，握手言和。

哥列斯卡在下半場中段，為德國射入扳平一球。（Getty Images）

利萊辛尼今仗多次威脅塞爾維亞的後防線，使他們的後防疲於奔命。（路透社）

今仗完場前出現恐怖一幕，利萊辛尼引球推進，先避過一名塞爾維亞球員，其後對方的柏夫哥夫（Milan Pavkov）出腳攔截，未能踢中皮球之餘，更踩中辛尼的左腳腳踝。辛尼的腳踝承受對方球員的重量而變形，倒地後一度與柏夫哥夫發生爭執，最終柏夫哥夫直接領紅被逐。

主帥路維在賽後指該記攔截是「狠毒的犯規」，同時確認辛尼並沒有斷骨，亦是不幸中之大幸，應該未有影響下仗惡鬥荷蘭的歐洲國家盃外圍賽賽事。

WOW what a horrible tackle that is on Leroy Sane pic.twitter.com/zxSuAErUz1 — Farhaan (@Farhaan_bwfc2) March 20, 2019

辛尼被踩中後倒地，狀甚痛苦。（路透社）