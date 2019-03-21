【葡超】卡斯拿斯與波圖續約　有望征戰綠茵場至40歲

西班牙門將卡斯拿斯（Casillas）在2015年加盟波圖至今，依然是球隊的必然正選。在今年5月即將38歲的他，再與波圖續約，有望戰至40歲掛靴。

卡斯拿斯在2015年離開母會皇家馬德里後，轉投葡萄牙班霸波圖，一直為球隊守住最後一關。即使他如今年屆37，依然是球隊的必然正選。波圖今季戰績理想，在聯賽與賓菲加同分，僅以得失球之差居次，而波圖於歐聯亦殺入8強，將與英超勁旅利物浦爭入4強。卡斯拿斯在今季的聯賽及歐聯亦悉數為球隊上陣，在聯賽僅失15球，可見他依然是波圖後防的重要一員。

卡斯拿斯今季未有缺席聯賽及歐聯任何一仗，依然是波圖後防的定海神針。（視覺中國）

將於今年5月滿38歲的卡斯拿斯並未言退，他決定與波圖簽下一紙「1+1」的合約，將肯定他來季亦會出戰，以及在2020/21球季在選擇權是否繼續效力，或是掛靴。如果他在未來兩季繼續出戰的話，卡斯拿斯將在綠茵場戰至40歲，才高掛球靴，但無論如何波圖亦是他職業生涯的最後一間球會。

波圖為卡斯拿斯續約舉辦儀式，波圖主席亦有到場。（視覺中國）

卡斯拿斯指續約波圖的一天是特別的日子，並稱波圖是他的第二個家，「當我來到波圖的時候，不少人認為我在這裏並不會留太久，但我今季已經是第4個球季。我在波圖這球會及城市過得十分愉快，我在波圖有『家的感覺』，踢至接近38歲不容易，我希望在波圖結束我的職業生涯，並且盼望代表波圖的球會及波圖人民的價值。」

卡斯拿斯把守波圖的最後一關，在今季聯賽及歐聯合共僅失24球。（視覺中國）

卡斯拿斯在去季助波圖時隔4個球季，重奪葡超冠軍，他亦希望在今季餘下賽事中，盡力為波圖贏取錦標，「我希望今季為波圖爭取任何一個錦標，我們與賓菲加在聯賽鬥得難分難解，亦希望在葡萄牙盃打入決賽。歐聯方面，任何事情也可發生。」

波圖在今季仍有機會挑戰三冠王，卡斯拿斯當然希望球隊有能力盡攬今季所有錦標。（視覺中國）

歐聯8強形勢（按圖放大）