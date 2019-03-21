【中國盃】中國0：1不敵泰國　簡拿華路領軍首仗未能響勝鼓

中國足協上周五（15日）公布，廣州恒大主教練、意大利名將簡拿華路（Fabio Cannavaro）兼任中國足球隊主帥，帶領國足在今個國際賽期參與中國盃四角賽，周四（21日）首戰面對泰國以0：1敗陣，未能有個好開始。

「大簡」上周公布的首份23人入選名單，跟亞洲盃時有多個變動。主力之中，未有徵召效力西班牙球會愛斯賓奴的武磊，而鄭智、郜林、于漢超等老將未有入選，但馮瀟霆、嵩俊閔等依然在陣，他同時執教的恒大，則有多達8人入選。

今仗主場面對泰國，國足在控球和射門均佔盡優勢，但把握力不濟，未能取得入球。相反泰國的攻門次數未及國足一半，但有5次中框，只比中國少一次。

簡拿華路兼任國足主帥首仗，未能取得勝利。（視覺中國）

泰國隊繼亞洲盃後，續有亮眼表現。（視覺中國）

效力日職J1球隊北海道札幌岡薩多的泰國球星猜拿迪普，更在上半場33分鐘，為客軍先開紀錄。之後雙方多次埋門均未有進帳，終以1：0完場。

即使由今次賽事的選將到臨場調兵遣將，均試陣味濃，但國足在欠缺武磊之下，即把亞洲盃十六強對泰國時2：1獲勝的戰果，變為0：1落敗，相信他尚要花一段時間重組球隊。

泰國球星猜拿迪普為客軍一箭定江山，1：0擊敗中國。（視覺中國）