【沙田行山路線】大學站起步經狗肚山豪宅區　闖坳背灣廢村登草山

前一天（8月4日）由三棟屋村出發，經城門水塘、鉛礦坳、四方山下梧桐寨作結，由於速度實在太快，後段還遇上雷暴要極速下山，雙腿已感受明顯疲意，所以是日就走一段相對輕鬆的路線，跟隨遠足隊走火炭後山，因為只上一座山頭，但天氣不穩定，很早就結束行程。

作者介紹：北潭坳，香港西貢半島一地，同是郊遊熱點。網名因「末日年」首場野外定向比賽而得，閱歷僅廿載，又稱坳仔矣。厭倦「行街、購物、睇戲」倒模式生活，假日親近大自然，才是養生快樂之道～

回歸十周年紀念亭（北潭坳Blog提供）

日期：2018年8月5日（日） 路線：大學站—馬鈴徑—馬料村—長瀝尾—坳背灣—石榴洞上草山—針草坳—道風山—沙田站 天氣：間中有陽光，後轉有雷雨。

早上九點前在大學站起步，穿過中大校園上大埔公路，再朝狗肚山方向南行。到達麗坪路口時，發現前面有大群人橫過馬路，當然是遠足隊的行友了，只是他們從東鐵路軌的另一邊上山。先來很簡單的下馬威，在麗坪路巴士站背後的護土牆樓梯上馬鈴徑，彈指之間就到達馬鈴徑盡頭的休憩花園。沿馬鈴徑、馬樂徑往馬料村，橫越狗肚山腰豪宅區腹地，居住其中可謂遙不可及之事。假日早上的豪宅區相當寧靜，行友也自律的沒有高聲談話，閘口的保安亦收起嚴肅的面孔，與行友說聲早安。路上風力微弱及被太陽曝曬，體感頗為炎熱，不過才是行程的開始。



馬樂徑盡頭是馬料村，村屋外貌倒是較為樸素，上面是麗坪路最高處的洋房群，包括「玖瓏山」、「尚珩」、「澐瀚」等，名字充滿浮誇氣息。前一次經過馬料村已是兩年多前，當時有狗隻在路中央駐守，不過遠足隊人多勢眾，狗隻也要乖乖迴避。穿過馬料村，沿水泥徑越走越深，環境也越來越荒蕪，最終引至長瀝尾廢村，離馬路接近半小時步程。

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+ 17 + 16 + 15

從長瀝尾村旁小徑上大埔滘林道，看到一座直升機坪，代表已到林道。起初以為會在直升機坪下河瀝背，然後橫走禾上墩、德華公立學校再上坳背灣，原來大隊跳過了，坳仔有點失望，因為河瀝背至禾上墩一段從未走過，而且河瀝背村有惡狗，不適合獨行，當然大隊要改線其實可以沒有原因（可能探路時已被草莽湮沒）。在林道拐古道往坳背灣，坳背灣是一座廢村，附近有大片仍留得完整的梯田。夏天是植物生長的旺季，新正頭還是一片平坦草地，現變高度及膝的草叢。

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+ 10 + 9 + 8

小心地橫過坳背灣坑，在劉氏宗祠旁的密林小徑直上草山，中段經過石榴洞村路口，不過是日沒探。臨到草山，斜度較高，十一點半到達草山回歸十周年紀念亭大休。山頂位置仍完全欠缺涼風，體感上相當難受，還未休息好就重新起步，但原來已過了四十五分鐘。沿麥理浩徑第七段逆行，離一年一度的毅行者比賽只有三個半月，很多參加者趁假期加緊練習，遊人絡繹不絕。大約走了十五分鐘，就到下走黃竹洋村的荒脊入口，起初先要上登一座小山崗，前隊仍在努力地找路，所以前進得很慢，與此同時天色越來越陰暗，原來天文台已發出雷暴警告。

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+ 10 + 9 + 8

在無風炎熱及高濕度的桑拿天氣下，出現熱對流降雨也是預期之內，趁未下雨及聽到雷聲，在最明顯的路口撤退，起碼時間在掌握之中，萬一下大雨也不致過於狼狽。繼續沿麥理浩徑第七段下針草坳，再經長長樓梯下走道風山，路邊山坡上可見被山火蹂躪之痕跡。下山路並不崎嶇，但也要不時小休，因為環境實在太悶熱，身體已全身濕透。離道風山路不足十分鐘步程開始下雨，幾分鐘後還傳來幾聲響雷，才知有幾次閃電擊中草山一帶，最後一點四十五分抵達沙田站作結，並在大會堂及圖書館盡享冷氣消暑。下山時的雷暴只是序幕，再過一、兩小時，區內又下起一場雷雨，而且雨勢更大。

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+ 6 + 5 + 4

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