【花式溜冰】16歲薩姬杜娃首奪世界錦標賽金牌　梅德韋傑娃摘銅

日本琦玉舉行的世界花式溜冰錦標賽，俄羅斯的薩姬杜娃（Alina Zagitova/ Заги́това）保持短節目的優勢，仍以總分237.5分，逾3分的距離首奪世界錦標賽女子個人賽金牌，16歲便取得冬季奧運、世界錦標賽、歐洲錦標賽及格蘭披治總決賽金牌。

薩姬杜娃早前在歐洲錦標賽以198.34分得銀牌，今次在日本水平顯著提升。她於短節目以「Phantom of the Opera」配樂82.08分排首位，以5.2分之差拋離次席的坂本花織。自由滑她增添155.42，於兩個項目都為全場最高分數，總分為237.5，比去年世界錦標賽的207.72分有明顯改善。16歲的薩姬杜娃年紀輕輕便在多項大賽封后，去年贏得冬季奧運金牌，加上歐洲錦標賽及格蘭披治總決賽金牌，實力非凡。

薩姬杜娃（中）水準穩定，於短節目及自由滑都得分最高，首度於世界錦標賽封后。（路透社）

薩姬杜娃賽後表示，由於其他選手高水準現出，令她意識到要表現得更利落和完美才能取勝，比賽時每次起跳，都抱住「必定要成功落地不失誤」的決心。她指出：「我當時真的非常緊張，不過奧運時的經驗某程度上幫助了我。」

▼薩姬杜娃比賽片段

▼世界錦標賽女子個人賽三甲圖輯（按圖放大）▼

+ 6 + 5 + 4

原居次席的坂本花織在自由滑未能追上，哈薩克的杜仙芭耶娃（Elizabet Tursynbaeva）成為首個在成年國際大賽上完成四周跳（quadruple jump）的女選手，於自由滑取得148.8分，累積223.8分取得銀牌。曾以「美少女戰士」裝示人的梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva/ Медведева）在短節目以74.23分排第4，於自由滑未能完成triple axel，仍以149.57分超越紀平梨花，以149.57分取得一面銅牌。至於香港代表梁懿以177.22分以第14完成。

薩姬杜娃在自由滑完成後，接受觀眾歡呼。（路透社）

對於成功完成四周跳，成為首名國際賽上取得這成就的成年女選手，杜仙芭耶娃賽後表示：「我仍不敢相信我能成功跳出。我在比賽早上練習時表現很好，雖然在過去兩次比賽未能成功跳出這動作，但今次最終成功我感到很高興。」摘下銅牌的梅德韋傑娃則表示，今個賽季她覺得很艱辛，能走到這一步已不容易。最終能夠得到獎牌，她對整個團隊感到自豪。