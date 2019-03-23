【港足．U23亞錦外】孫銘謙為失機自責　「準備好跟蒙古硬碰」

正於蒙古烏蘭巴托參加U23亞洲足球錦標賽外圍賽的港隊，昨日首仗跟新加坡踢成平手，今日（23日）即再投入訓練，備戰明日鬥蒙古的賽事。去仗擔任正選前鋒的孫銘謙指，球隊沒有因失分而失掉信心，明天誓以3分為目標。

港隊昨日鬥新加坡的賽事，於當地下午1時舉行，惟氣溫亦只得攝氏零下4度，明日港隊迎戰東道主蒙古，更安排在當地下午5時進行，因此教練團特意將今日訓練時間押後至約3時半，讓球員適應天氣。小將孫銘謙笑言太陽在蒙古「很重要」，擔心比賽時氣溫更低，不過主教練安頓則認為當地有回暖跡象，希望天氣不會為球員帶來影響。

孫銘謙擔心比賽時氣溫更低，會影響球隊發揮。（香港足總提供）

蒙古首仗僅負朝鮮 孫銘謙：對方球員搏命又硬淨

蒙古昨日僅以1球不敵朝鮮，安頓稱視察敵軍比賽後，發現對方的決定力強得令人難以置信，「孫銘」亦相信港隊明日會迎來硬仗，「感覺蒙古全隊球員都很硬淨、很搏，每球都如視死如歸一樣，所以球員都要準備好跟他們硬碰。」「孫銘」首仗未能把握機會取得入球，這位前鋒自責未能協助球隊，但強調埋門信心未有受損，反而激起鬥心，「大家都知道首場失分，對出線很大影響，所以都目標明確，渴望今仗全取3分，去仗的挫折，更激發明天取勝的決心！」

港足投入訓練，目標明確，希望在蒙古身上全取3分。（香港足總提供）

安頓：正選名單會有變動

港隊需於5日內連戰3場，安頓指經歷首場賽事後，部份球員有輕傷，需待今晚或明早再確定可否披甲，承認或會更改出場名單，「我不希望作出很大的變動，但會注入一些新球員及活力，去仗後備上陣的球員都有好表現，證明他們已準備好隨時候命，這是一個好的現象。」

教練安頓指不希望作出很大的變動，但會為注入一些新球員及活力。不希望作出很大的變動，但會注入一些新球員及活力。（香港足總提供）

港隊今次外圍賽被安排於G組，同組有東道主蒙古﹑新加坡及朝鮮，小組首名球隊及4支最佳次名球隊可直入2020年在泰國舉行的決賽周，若決賽周主辦國的泰國同樣成為小組首名或4支最佳次名之一，則第5支最佳次名球隊亦可獲決賽周資格。不過在F組的巴基斯坦退賽下，計算最佳第二名時，將不計算對小組最後一名的成績，代表現時暫列小組第3的港隊，餘下兩仗必需全勝，才可穩握出線權。

港足教練團特意將今日訓練時間押後至約3時半，讓球員適應天氣。（香港足總提供）