【港足】U23亞錦外首操逾10將缺席　主帥安頓：備戰比去屆困難

於U23亞洲足球錦標賽外圍賽從未殺入決賽周的港隊，去屆雖在外圍賽取得小組次名，但最終未能以最佳小組第二名資格出線。港隊U22今屆以2014年歷史性打入亞少盃決賽周的「黃金一代」為班底，球迷寄望或可再創歷史，不過今日（5日）舉行的首課操練，因種種因素而共有11位球員缺席，領軍的主教練安頓坦言備戰情況不理想。 不過，港隊有省港盃後外闖葡甲的小將茹子楠歸隊，他自言心態及體力上均有所改善，望可帶領港隊於分組賽取得全勝。

為備戰3月22至26日於蒙古舉行的U23亞錦外，港足U22梯隊今日於賽馬會香港足球總會足球訓練中心開操。31人大軍名單當中，是課練習僅得20名球員出席，梅州客家後衛徐宏傑、西乙B胡米利亞中場杜國榆，以及赴美升學並效力當地大學聯賽的顏卓彬、周緣德、安永佳等未有現身，夢想FC林樂勤及謝家榮、冠忠南區叢振洪與蔡子濤、昨日補選的佳聯元朗中場李藹軒及隨大埔出戰亞協附加賽的鄭子森等亦缺席。

鄭展龍未有參與操練，僅於場邊作按摩恢復，但安頓稱其受傷問題輕微。（袁志浩攝）

▼U23亞錦外港足首操（按圖放大）▼

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主帥安頓曾任皇馬球探 「球員需有戰鬥心態」

港隊U22是次由青年隊主教練安頓（Carlos Anton）擔任主帥，這位33歲西班牙籍教頭持有運動心理學碩士學位，以及歐洲足協專業教練牌照，據資料顯示亦曾擔任皇家馬德里球探及英冠打吡郡分析員(Video Analyst)等要職。自2016年9月加入港隊教練團後，安頓一度協助前港足主帥金判坤，去屆U23亞錦外亦有隨隊遠征朝鮮，他坦言對陣中球員已相當熟悉，練習前特意向球員講述自己的踢法，「所有球員對我來說亦很重要，我需要球員擁有一股戰鬥的心態，首課操練亦以防守概念為主，很高興他們都做到我要求。」

港隊今課訓練內容以小組組織及防守為主，安頓指賽事以不失球為目標。（袁志浩攝）

港隊亞錦外其餘3支同組對手分別為新加坡、東道主蒙古及朝鮮，安頓透露教練團已就敵軍的踢法、排陣等進行分析，但現時會專注於首仗面對新加坡一役上，「首要目標踢出穩固的防守，保持不失球，盡可能取得入球。」不過安頓指，備戰今次賽事比去屆困難：「去屆賽事於夏天進行，我們都有近3個月時間去準備，但因為現在仍未是FIFA的國際賽期，很難要求球會放人，球隊可能要等到下周開始才會齊人。」安頓表示雖然要觀察外流球員的表現有難度，但十分期待這些球員能為球隊帶來經驗，並稱決選名單會於3月17日晚上，即完成港超第14輪賽事後公布。

U22主教練安頓曾擔任皇馬球探，去屆亦曾隨隊赴朝，對球員相當熟悉。（袁志浩攝）

葡甲節奏快且重個人能力 茹子楠：體力及心態有進步

外流葡甲球隊科瓦彼達迪的茹子楠，這日亦進行返港後首課操練，談及外闖經驗，這位小將指初時很難適應，「那裏天氣冷，食物偏咸，比賽節奏亦比香港快，球隊着重個人能力，每位球員都能盤扭，自己並不習慣。」可是茹子楠卻認為自己於體力及心態上都變得更強，「在新的地方，跟新隊友爭正選位，感覺到要更加堅決，更加不可以放途，幸好有家人及東方龍獅的支持，部份隊友亦是華人，大家可以溝通，總算慢慢適應下來。」

港足技術總監艾拿臣亦是教練團成員之一，今課不時提點小將。（袁志浩攝）

希望可入圍決選名單的茹子楠，期待可帶領港隊於賽事中擊敗3支小組對手，他稱自己於港隊的操練時間以外，會跟隨東方加操。至於來季是否會繼續效力葡甲，他指仍未有決定，「球隊U23於5月初便會完季，若可提升至一隊作賽，或可踢至6月初才返港，但下季去向要視乎球隊教練，以至自己的決擇，現時未有定案。」

茹子楠外流葡甲近兩個月，他指心態上改變最多。（袁志浩攝）

港隊3月18日將赴蒙古烏蘭巴托，在22、24及26日，分別與G組其餘3支對手新加坡、東道主蒙古及朝鮮，進行單循環的分組賽，首名球隊及4支最佳次名球隊可直入2020年在泰國舉行的決賽周，若決賽周主辦國的泰國同樣成為小組首名或4支最佳次名之一，則第5支最佳次名球隊亦可獲決賽周資格。