【港足・U23亞錦外】徐宏傑建功港隊遭新加坡逼和　賽後爆衝突

香港U23足球隊在蒙古烏蘭巴托出戰U23亞錦賽外圍賽，在今日（22日）首場鬥新加坡。港隊在下半場憑徐宏傑的入球領先，但僅領先2分鐘便被新加坡扳和，結果以1：1完場，各得1分。 比賽期間雙方多次口角，直至完場握手時亦出現衝突，徐宏傑亦解釋其中原因。

U23亞洲足球錦標賽外圍賽於蒙古烏蘭巴托舉行，港隊與東道主蒙古﹑新加坡及朝鮮同列G組，爭奪小組出線明年泰國舉行的決賽周。港隊需要適應蒙古的嚴寒天氣，在僅錄得零下溫度，加上在人造草場出戰，不少港隊球員在訓練後表示對發揮或許有影響。

賽事在今日中午1時上演，雖然現場錄得零下4度，記者的相機等器材暴露在低溫中全場賽事後，也不全然可以正常運作，放在室外的水亦結冰，但日間總算陽光普照，相對較適合作賽。香港隊U23主帥安頓今仗派出徐宏傑﹑杜國榆﹑茹子楠及安永佳等外流球員任正選，但卻未能在上半場取得入球。

港隊派出安永佳﹑徐宏傑及茹子楠等數名外流球員任正選。（足總圖片）

安永佳（左）在上半場左路傳中予孫銘謙近門施射，惜未能在上半場先開紀錄。（高詩琦攝）

新加坡在上半場兩度在港隊後防製造險象，但新加坡球員未能射中目標。新加坡在上半場末段製造兩次威脅埋門，先在右路傳中，第一時間撞射，惜被港隊門將林駿杰沒收。其後，新加坡再在中圈附近取得控球權，更交出一球直線製造單刀，幸好林駿杰再度化險為夷。港隊大難不死後隨即反撲，安永佳左路傳中，孫銘謙近門一射，惜力度欠奉，被新加坡門將沒收，結果雙方在上半場互無紀錄。

香港隊在易邊後，在下半場6分鐘打破僵局，徐宏傑為港隊射成1：0。不過，新加坡在2分鐘後，反擊得手，隨即扳成1：1。兩軍在往後時間未有再添紀錄，結果打成1：1平手，各得1分。港隊將在兩日後再度出戰，在周日（24日）與東道主蒙古交手，力爭今次賽事首場勝仗。

徐宏傑在下半場初段開紀錄，但卻在兩分鐘後被新加坡扳平。（高詩琦攝）

+ 4 + 3 + 2

徐宏傑賽後遭對手打背 「球證正常一定見到」

香港對新加坡全場賽事，新加坡都有不少小動作，如防守角球罰球時總輕易倒地，但球證亦會吹罰港隊；開賽不久，新加坡球員亦開始偶爾以言語挑釁港隊球員，到下半場初段起，兩軍不斷出現零星衝突，甚至完場後兩軍握手亦爆口角，令氣氛一度緊張。

徐宏傑賽後解釋，新加坡球員在今仗任何時候都很多小動作：「賽後握手時經過，後背也被打了一槌，是認真地打，就更加躁。」已在中甲效力逾一季的「傑仔」坦言，在中甲也未見這種情況，但認為更大原因是球證未能及時控制：「這些動作，無論場內場外，球證正常也一定見到，有少許覺得是球證執法的問題，導致這情況。」

兩軍在今仗火藥味甚濃，更在完場握手時起零星衝突。（高詩琦攝）

入球功臣徐宏傑賽後表示，球隊領先後一時放鬆，隨即被新加坡還以顏色追和。（高詩琦攝）

巴基斯坦退賽影響最佳次名計分方式 港隊餘下兩仗不容再失

不過港隊今日失分收場，亦不全然是球證因素，徐宏傑坦承入球後，港隊心態一時放鬆，終遭對手還以顏色追和，他認為整體表現有改善空間：「上半場表現不太理想，踢得不夠放，但整體表現可以接受，但不是最好，可以更好，一來是天氣問題，二來對手部署、球證執法等種種因素影響下，我覺得踢得合格。」他坦言之後兩場目標必需為全勝：「不知道和波是否可以出線，但必需全勝才可穩握出線權。」

在F組的巴基斯坦退賽之下，整個資格賽最後計算最佳第二名排行時，將不計算對小組最後一名的成績，意味港隊今仗和波對爭取最佳次名打擊不小，餘下兩仗必需求勝。