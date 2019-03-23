【網球】王雅繁邁阿密賽爆冷挫絲慧杜蓮娜　王薔惡鬥細威爭出線

中國球手王雅繁與「中國一姐」王薔攜手躋身邁阿密網球公開賽的第3圈，王雅繁在次圈爆冷擊敗6號種子的絲慧杜蓮娜，首次面對世界排名前5位的選手便旗開得勝。 另外，王薔直落兩盤擊敗干達，將與莎蓮娜威廉絲爭奪16強席位。

世界排名50位的王雅繁，在今年2月底的墨西哥阿卡普爾科（Acapulco）贏得職業生涯首個WTA級別錦標，使她的世界排名首度躋身前50位。該名24歲的中國球手在邁阿密公開賽（Miami Open）首圈迎戰拉丹露域（Kristina Mladenovic），並以直落連續兩盤6：3，淘汰對手晉級。

王雅繁在墨西哥贏得個人首個錦標後，使她的世界排名躍升至世界前50位以內。（路透社）

王雅繁在次圈硬撼6號種子絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina），職業生涯首次迎戰世界前5位的球手。王雅繁在首盤兩度打破對手發球局，並以6：2先取第一盤。該名中國球手在次盤率先破發，但隨後未能保住發球局，雙方打成2：2平手，其後王雅繁在第9局再次破發，結果再取一盤6：4，直落兩盤擊敗該名烏克蘭球手，躋身第3圈，將與美國球手哥蓮絲（Danielle Collins）爭奪16強席位。

絲慧杜蓮娜再度不敵中國球手，在邁阿密公開賽次圈止步。（Getty Images）

UPSET!



Wang Yafan takes out No. 6 seed Svitolina in straight sets, 6-2, 6-4 at the @MiamiOpen. pic.twitter.com/xXHqWlXSO2 — WTA (@WTA) March 23, 2019

王雅繁在職業生涯首次與世界排名前5位的球手交手，便擊敗對手，她在賽後表示十分興奮，並感覺在今年的賽事可有更好的發揮，「我知道絲慧杜蓮娜是世界前10位的球手，但我未有在意她的排名，我只希望專心盡力發揮自己最佳的表現，所以我對賽果感到十分高興。我在2019年有個相當好的開始，繼早前在墨西哥贏冠軍後，今仗又擊敗世界前列球手，我覺得今年將有更好的發揮。」

王雅繁直落兩盤擊敗絲慧杜蓮娜，首度擊敗世界前5位的球手。（路透社）

另外，「中國一姐」王薔以18號種子出戰，直接進入次圈與英國球手干達（Johanna Konta）對壘，結果直落兩盤6：4及6：0輕取對手晉級，在第3圈將惡鬥莎蓮娜威廉絲，爭取出線。