【網球】加拿大「千禧後」小將封后　力克姬爾芭完成神奇之旅

添姆在印第安韋爾斯網球賽的男單首奪大師賽冠軍外，女單得主同樣是新面孔，持外卡參賽的加拿大18歲小將安捷絲古（Bianca Andreescu），在今年賽事中過關斬將，在決賽擊敗前「一姐」姬爾芭，成首位外卡球手奪冠。

年僅18歲的「千禧後」球手安捷絲古，今年以外卡參與印第安韋爾斯網球賽（BNP Paribas Open），在晉級路途先後擊敗施寶高娃﹑王薔及梅古露莎，在4強硬撼絲慧杜蓮娜力戰三盤，結果再贏一場，殺入決賽，與8號種子姬爾芭爭奪錦標。

姬爾芭與安捷絲古力戰2小時20分鐘，結果戰足3盤才分出勝負。（美聯社）

安捷絲古甫開賽立即打破姬爾芭的發球局，並以6：4先拔頭籌。安捷絲古與姬爾芭在次盤依然爭持激烈，雙方亦多次在對手的發球局取得破發機會，但僅得姬爾芭成功破發，以一盤6：3追成平手。

二人在決勝一盤亦多次未能保住發球局，安捷絲古在破發後，只要保住發球局便可取勝，但她3次錯過「Championship Point」，其後更被姬爾芭破發。不過，安捷絲古在姬爾芭的發球局把握破發機會，以6：4贏得決勝盤，與姬爾芭力戰2小時20分鐘後獲勝。

安捷絲古雖在自己發球局多次錯過致勝分，但其後打破姬爾芭的發球局贏波。（美聯社）

姬爾芭在決賽落敗後，未能贏得今年首項錦標。（路透社）

安捷絲古是首位女子球手在印第安韋爾斯網球賽中，以外卡球手身份捧走錦標，亦是莎蓮娜威廉絲在1999年後，以18歲274日之齡的最年輕球手封后。安捷絲古在2019年1月僅排152位，但她在今年奧克蘭賽後，分別擊敗禾絲妮雅琪及雲露絲威廉絲等人，並勇奪亞軍。該名加拿大小將在2月底的墨西哥賽同樣打入4強，使她的世界排名躍升至60位。她在印第安韋爾斯封后後，世界排名有望再度躍升至24位。

安捷絲古擊敗姬爾芭後，激動倒地。（美聯社）

年僅18歲的安捷絲古，成為首位以外卡球手身份封后的球手。（美聯社）

大坂直美去年同樣在印第安韋爾斯贏得她的首個錦標，安捷絲古亦在今年完成「神奇之旅」，該名18歲的小妮子在封后後，指現實的「灰姑娘」故事，「我在今次賽事發揮超乎想像，雖然過程中有起有跌，加上身體有點不適，但我奮戰至最後。今年賽事就像『灰姑娘』的童話故事，我到現時亦不敢想像我贏得今年的冠軍，這對我意義重大。」